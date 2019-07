Marcó mal un número en su teléfono: La torpeza de un sacerdote que ha salvado una vida

El sacerdote de la Archidiócesis de Los Ángeles (California), Fr. Goyo Hidalgo, compartió en Twitter una historia que te hará creer en que las coincidencias no existen, según recoge el portal Church Pop. Se equivocó de número de teléfono... y gracias a que lo marcó mal, salvó una vida.

Goyo Hidalgo se disponía a llamar a un feligrés de su parroquia cuando se equivocó al marcar el número en su teléfono. “Gracias a Dios por mi torpeza”, decía el sacerdote en su cuenta personal de Twitter.

“Soy Goyo. Sé que necesitas hablar. Estoy aquí”, rezaba el mensaje de Goyo. Cuando apenas dos minutos después, recibió una llamada inesperada de una persona anónima. “Llevo esperando mucho tiempo poder hablar con un sacerdote porque estaba nervioso. ¿Cómo lo has sabido?”, le explicó la voz desconocida.

I left a message for a parishioner, “this is fr. Goyo. I know you needed to talk. I’m here.” 2min later a call back, “I wanted to talk to a priest for a long time but I was nervous. How did you know?” I didn’t know. I dialed a wrong number. Thanking God for using my clumsiness

En ese momento Goyo se dio cuenta de que había marcado un número equivocado, pero que resultó providencial para poder ayudar a esa persona que realmente lo necesitaba.

Tras compartir su experiencia en las redes sociales, muchos usuarios quisieron contestar e incluso compartir sus propias experiencias también sorprendentes. Su tuit en el que contaba este suceso ya ha sobrepasado los 6.000 'me gustas' y lleva cientos de retuits.

“En 2015, mi hermano estaba sufriendo un ataque al corazón mientras dormía y se despertó porque alguien le estaba llamando al teléfono. Eso le hizo darse cuenta de que estaba teniendo los síntomas propios de un infarto y pudo llamar a emergencias, por eso sobrevivó. El doctor dijo que si hubiera seguido durmiendo, habría muerto”, compartió el usuario @Sparki777.

