Lucía, la mujer que creyó en Dios en medio de la industria del cine español

Lucía se levanta por las mañanas para trabajar en la industria del cine. Pero no de cualquier manera. Antes de mover cielo y tierra -sobretodo cielo- para distribuir películas internacionales en España, va a ver al 'Jefe' lo primero y solo entonces, se ocupa de su distribuidora de cine. Al Pacino no entendía en 'El Padrino' de qué servía confesarse, si no se arrepiente. Pero para Lucía la mejor película -o la que más le ha tocado- es '¡Viven!', precisamente porque los protagonistas rezan. Es lo que tiene cuando tu 'Jefe' es Dios.

Tiene 36 años y quería ser periodista -aunque se lo hubiera prohibido un padre periodista- y lo fue. Pero según ella, la Providencia le llevó a Estados Unidos. Quería estudiar inglés pero aprendió "mejicano" y conoció la productora 'Metanoia Films' del actor Eduardo Verástegui. De vuelta a España, también el Jefe, quiso que su primer trabajo en el cine fuera participar en la distribución de la película 'Bella' que protagonizaba y producía este actor -mejicano, por cierto-.

Puedes escuchar la entrevista a Lucía González-Barandiarán pinchando aquí

Probablemente fue una de las primeras veces que una película provida, entraba en las salas del cine español. Y una de las primeras veces, que una película provida tenía tanto éxito. Entonces Lucía González-Barandiarán, se dio cuenta de que ella quería contar historias como esta. Historias de "super héroes de verdad" que merecen la pena ser contadas.

Dios en el cine español

Un compañero no creyente le regaló una estampita de San Juan Bosco porque es el patrón del cine, aunque ella en ese momento no lo supiera. Y probablemente no sabía, que años después, su propia distribuidora, que cada año sigue trayendo a las pantallas de los cines españoles esas historias "que tocan el corazón", se llamaría Bosco Films.

A parte de '¡Viven!', dice que le tocó la película 'Hasta el último hombre' de Mel Gibson. La historia de un soldado estadounidense que se alistó a los marines dejando claro que no utilizaría nunca un arma. Pero para compensarlo, salvó a 75 compañeros en una de las batallas más cruentas. Ahora se dedica a traer a España esas películas: historias de personas reales, positivas y esperanzadoras. 'Hospitalarios', El vendedor de sueños', 'La canción de nuestra vida', 'Contemplación'...

No solo filmes religiosos, sino aquellos que desprenden unos valores. Lucía asegura que ve a "Dios constantemente" en el cine y que sobretodo, se ve en los frutos que han nacido en los espectadores de las películas que ha traido. Le encantaría distribuir una película sobre su padre. Sobre los dos, el terrenal y el del cielo y de momento ha ganado el premio ¡Bravo! de Cine de la CEE de este año 2019.