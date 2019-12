Lucas, el seminarista 'pródigo' de 23 años que ha revolucionado el seminario con su rap

Un chaval de Gandía, con los vaqueros rotos y caídos entra en el seminario con 18 años. Cinco años más tarde va a ordenarse diácono y en 2021 será sacerdote. Mientras tanto ha revolucionado a los seminaristas con los que estudia teología formando un grupo de rap. Su nombre no es casual: 'Pródigo'.

Lucas Blanes Benimeli nació en una familia católica y fue a un colegio católico. Asegura que era Dios preparando su camino, también cuando viaja a la JMJ de Madrid en 2011. Es prácticamente un niño, y está más interesado en "liarla", los amigos y las chicas -lo que preocupa a todo chaval con esa edad- que en lo que puede contarle el Papa.

A pesar de ello, se queda impactado de la cantidad de jóvenes que comparten esa fe en la que le habían educado. En el encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal que se produjo en Madrid, alucina cuando Kiko invita a los asistentes a levantarse y entregarse a Dios. Y siente algo que nunca se habría imaginado.

Puedes escuchar la entrevista completa a Lucas pinchando aquí.

La llamada

A su alrededor chicas y chicos se levantan y corren hacia delante para decir públicamente que quieren ser sacerdotes, monjas, misioneros... Lucas empieza a sudar y a ponerse nervioso, nota que el corazón le "arde"... una voz interior le dice que ese es su lugar. "Perdón por la expresión, pero me cagué encima y me quedé en el sitio".

¿Pero no ibas a entrar al seminario?

"Yo me preguntaba ¿esto es la vida? ¿Ya está? ¿No hay nada más? ¿Para qué estamos aquí?" La fiesta, las discotecas y las chicas no fueron capaces de saciar su "sed". En el último curso del colegio, en una cena con sus amigos de la parroquia Dios le vuelve a hablar: "Me preguntaron: ¿Pero no ibas a entrar al seminario? En ese momento rompí a llorar y salió ahí todo el miedo que sentía".

Sus amigos le tranquilizan y le dicen que siempre van a estar con él, y siente que es el mismo Dios el que lo dice. Ycuando llega a casa, va a hablar con su padre y le dice: "Papá, creo que el Señor me está llamando a ser cura".

La rendija

Y esa pequeña "rendija" es la que hace que Dios prepare su camino para entrar en el seminario. En un par de meses, en el verano después de la selectividad, decide entrar en el seminario.

Pero claro, uno nace siendo lo que es, y el camino que Dios pensó para Lucas también. En el seminario le han enseñado a utilizar sus dones para transmitir a los demás lo que ha vivido y le ha hecho feliz. Por eso decide empezar a probar a intentar plasmar lo que aprende y vive, en un folio. Tras unos ejercicios espirituales decide hacer una canción de rap.

El rap

Más tarde, vacilando a un compañero que escuchaba música muy entusiasmado, se entera de que eso del rap cristiano no se lo ha "inventado" él, y su amigo le enseña que existen otros raperos que transmiten su fe a través de la música. Lucas le enseña la canción que había escrito y como él sabe de técnica graban la canción.

Y así nace 'Pródigo' un grupo de seis seminaristas -aunque dos ya se han ordenado- que hacen rap. Sus canciones quieren ser eso, lo que es el rap, música para transmitir lo que han vivido. Y en este caso, es un encuentro con Dios.