La Sábana Santa, de nuevo a examen: científicos critican las últimas investigaciones

La Tradición establece que la Sábana Santa es la tela donde se colocó el cuerpo de Cristo tras descolgarle de la Cruz y embalsamarle para su entierro. Esta reliquia para la Iglesia católica, lleva sometida a pruebas científicas de su autenticidad desde los años 80 y es objeto de discusión. Un nuevo capítulo es el que han aportado un grupo internacional de investigadores: las pruebas de Carbono-14 fueron erróneas.

El Santo Sudario, que mide unos 4 metros de largo, muestra una figura humana que parece haber sufrido muerte por crucifixión. El equipo de expertos, que lidera Tristan Casabianca, afirma que los resultados de las tres primeras entidades pruebas de Carbono-14 realizadas a la Síndone de Turín "tenían fallos, ya que no estudiaron toda la tela, sino sólo una porción de los bordes". Así lo aseguró en el portal Homme Nouveau.

No conclusive evidence that the Shroud of Turin is medieval. Our new statistical analysis of the 1988 radiocarbon dating (AD 1260-1390) shows that homogeneity is lacking in the data. #Shroudhttps://t.co/x9SSvDrlWe pic.twitter.com/QM5iRIxjMA