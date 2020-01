La lección de vida de un menor enfermo de cáncer óseo que dio la vuelta al mundo tras su fallecimiento

Silvio Diseggna nació en 1967 en Turín. Hoy tendría 52 años. Desde bien pequeño sus padres le inculcaron los valores cristianos, le enseñaron a rezar y a él le entusiasmaba la vida de Jesús. Tanto es así que no faltaba un domingo a misa. Se confesaba con frecuencia. Entre sus aficiones se encontraba el fútbol y jugar al boliche. Sus cuadernos están llenos de descripciones de la naturaleza, de la vida familiar y también de las intenciones para el futuro.

“Juego con alegría y si alguien se hace daño, me retiro del juego para curarlo. Si encuentro a alguien que pide limosna, si tengo algo, se lo doy con amor. Intento ser bueno con todos, pero a veces no puedo. Jesús es tan bueno que yo también quiero serlo”, aseguraba en su diario.

Un diario que comenzó a escribir en 1977, con diez años, después de que su madre le regalara una máquina de escribir. Lo primero que escribió fue: “Gracias, madre, porque me trajiste al mundo, porque me diste la vida, que es tan hermosa. Tengo muchas ganas de vivir”.

A principios de 1978, empieza a tener un dolor persistente en la pierna izquierda. Le ingresan en el hospital y allí los médicos descubren que se trata de cáncer de huesos. Silvio aún no tiene once años, pero comprende lo que le está sucediendo. No se desespera: quiere curarse.

El 21 de mayo de 1978, ya en silla de ruedas, recibió la Confirmación, feliz, y asumiendo que ahora es testigo y apóstol de Jesús, pero su condición empeora y comienzan los dolores más fuertes. Se preparaba para lo que pudiera venir, comulgando todos los días: mantenía conversaciones, de corazón a corazón, de alegría, con Jesús. A causa de los dolores, Silvio se aferró al Rosario y rezó a Nuestra Señora intensamente, cada vez más a menudo. Desde junio de 1978 hasta enero de 1979 asiste hasta en siete ocasiones al hospital "G. Roussy" en París, en busca de tratamiento y curación. Aún así los dolores se vuelven atroces.

En uno de los ingresos en la cama junto a la suya, hay ingresado un hombre enfermo que no para de quejarse e insultar. Silvio estalla en llanto. Luego, se serena, toma el rosario y recita en voz alta muchas Avemarías. A la mañana siguiente mientras el hombre duerme, cuenta: “Papá, no tendré tiempo aquí en París para reparar con tanta Ave María todas las blasfemias que ese hombre arroja contra el Señor y Nuestra Señora: aún tendré que rezar cuando regrese a Italia. Se ha olvidado de sus penas y ahora se centra en reparar el pecado de los demás”.

Ha comprendido el valor salvífico del sufrimiento: se siente llamado a sufrir y sufrir, a reparar los pecados de los hombres. Como los niños de Fátima, cuya historia conoce, Silvio a menudo dice: "Hoy ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia".

Sus noches, ardiendo de fiebre, las pasa en oración, rezando a la Virgen, meditando "los "misterios" con un pequeño libro, a la luz de una lamparita. Aún cuando el dolor es más fuerte, no quiere que nadie pase la noche con él y los envía a todos a descansar. En mayo de 1979, se rompe la pierna izquierda. Su cuerpo se llena de llagas; también pierde la vista y, en su mayor parte,la audición. Los dolores le rompen. Pero él nunca se queja. Solo pide con insistencia recibir la Comunión todos los días.

"Necesito a Jesús todos los días, para que me de fuerza a mí y a vosotros, mamá y papá ". El mes de agosto es un tormento constante para Silvio. Él tiene el "rosario misionero", y reza para que Jesús sea conocido y amado, para que los misioneros lo den a conocer y lo amen.

"Papá, me gustaría ser conocido en todo el mundo ¡Ser muy querido!” Es un pequeño misionero de oración, amor y dolor a los doce años. Pronto, su deseo se cumpliría. El lunes 24 de septiembre de 1979, por tercera vez, recibe la Unción de los enfermos, comulga y Ora con el cura.

A las nueve y veinte de la noche, cuando cae la noche y todo está en silencio, Silvio Dissegna se encuentra con Jesús, a quien ama con locura. Docenas de sacerdotes y un sinnúmero de personas participan en su funeral. El Arzobispo de Turín abrió el proceso de canonización.

En la homilía dijo: “¡Que este fuego, desde su corazón de niño, se encienda en todo el mundo, en millones de hermanos, en un fuego insaciable de amor! En la actualidad es Venerable.