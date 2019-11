Jorge Lamelas, el bailarín español que actuará ante el Papa en el Vaticano: "Estoy emocionado"

No debe ser fácil despertar una buena mañana para preparar un viaje al Vaticano y actuar en presencia del Papa Francisco. Desde luego el plan es fascinante. Pues algo así ha debido experimentar este viernes un adolescente de apenas catorce años al abrir sus ojos.

Su nombre es Jorge Lamelas. Para definirle, lo primero que habría que destacar es que es un niño, con todo lo que ello conlleva. Pero la facilidad de esta criatura de origen leonés para hipnotizar al público como bailarín, condición 'sine qua non' para poder definirse artista, es indescriptible. Y esa capacidad ha hecho que sea el único representante español que actuará este sábado en el Vaticano ante el Sumo Pontífice, en una gala benéfica a la que asistirán un total de 6.000 niños de todo el mundo para contemplar junto al Papa las actuaciones musicales.

Y es que Lamelas se ha convertido en todo un referente. No en vano es desde octubre el protagonista de 'Billy Elliot', uno de los musicales de referencia en el panorama nacional producida por SOM Produce. Ser elegido el mejor musical por el público en los Premios Broadway World España 2018 o haber contado con 650.000 espectadores en el Nuevo Teatro Alcalá no es casualidad.

En cualquier caso, el éxito no ha cambiado a Jorge: “No siento vértigo ni pienso cada día en ello. Disfruto de lo que hago”. No solo reina en los escenarios, también Jorge ha hecho sus pinitos como actor. Fue en la película 'Fátima', que se estrenará en la gran pantalla en 2020, y que aborda las apariciones de la virgen a los tres pastorcillos en el Santuario de Fátima, uno de los enclaves religiosos mundiales que más peregrinos recibe cada año. Precisamente uno de esos pastorcillos es nuestro protagonista.

La experiencia fue enriquecedora para él, pero tiene claro que su pasión son los musicales: “Yo no sabía como se rodaba una película. Hay que repetir muchas veces. Volvería a repetir, pero sin duda me gustan más los musicales”, confiesa.

Ahora le llega una nueva vivencia que marcará un antes y un después. Actuar ante el Papa Francisco. Como no puede ser de otra manera, se muestra nervioso pero ilusionado: “Estoy emocionado y con curiosidad por saber lo que va a pasar. Me impone un poco, sobre todo por el escenario. Mi madre me ha pasado algunas fotos y es enorme”.

En COPE.es podemos adelantarte el espectáculo con el que Jorge deleitará al Papa, y que será bastante diferente respecto a su show en 'Billy Elliot': “La coreografía del sábado la montó Toni Espinosa, el mismo que en el musical. Nos reunimos tres o cuatro veces y ahora ensayo mucho en casa. Lo llevo muy bien preparado”.

Otro de los momentos culmen de la cita será el momento en el que Jorge se acerque al Pontífice para saludarle. Nos confiesa que desconoce cómo será ese instante. La naturalidad, como casi siempre, será la clave del éxito. Ya nos lo contará a la vuelta.