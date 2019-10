'Jesús es Rey': Así se titula el nuevo álbum 'cristiano' del rapero Kanye West

De la fama, el éxito, el dinero, los focos... a afirmar que el Rey es Jesús. Eso es lo que quiere transmitir el rapero de 42 años, nacido en Georgia (EEUU) Kanye West. 'Jesus is King' es el nuevo álbum del marido de la extravagante Kim Kardashian y con este disco asegura que quiere que "la gente sepa lo que Él ha hecho por mí".

El músico saltó a la fama desde muy joven, con temas como 'Stronger' o 'Power', y su popularidad alcanzó rapidamente el nivel mundial. En una industria donde la fama y el éxito parece ser la única meta, Kanye West ha sorprendido con su último lanzamiento. El rap siempre se ha caracterizado por su tono de denuncia y muchas veces por su agresividad sonora. El ego y la sobrebia, el dinero y el despilfarre, forman parte de la estética del hip hop.

En este nuevo disco combina su rap de toda la vida con el Gospel... y con el mensaje de Cristo. El norteamericano asegura que después de esa vida de excesos ahora está "sirviendo a Cristo".

Canciones a Jesús

Entre las canciones podemos encontrar títulos como 'Jesus is Lord' ('Jesús es el Señor'), 'Closed on Sunday' ('Cerrado en Domingo') y 'Follow God' ('Sigue a Dios'). No es la primera vez que el rapero -que también ha sido protagonista de multitud de polémicas- hace pública su fe. Ha contado que es un 'cristiano renacido' y que acude a misa cada domingo.

En su perfil de Instagram, que cuenta con más de medio millón de seguidores, publicó el bautizo de uno de sus hijos. Además ya está promocionando su nuevo disco, después de haber trabajado hasta el último día en él.