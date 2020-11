La inédita reacción de esta religiosa tras ganar MasterChef que ha dejado al plató 'en shock'

La hermana Lorayne Caroline Tinti se ha convertido en la ganadora del episodio 17 de “Master Chef Brasil 2020”. El reality show culinario ha llegado a su séptima temporada en Brasil, y debido a la pandemia del coronavirus tiene ahora un formato diferente: en vez de premiar a un solo ganador después de tres meses de concurso, cada episodio tiene 8 participante y cuenta con un campeón.

La hermana Lorayne, de 33 años, pertenece a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Resurrección en Catanduva y ha ganado el trofeo de esta semana después de preparar dos platos que nunca antes había cocinado: un tiramisú y un strogonoff de camarones.

La preparación de los dos platos

Sobre el dulce italiano, la hermana dijo que “ya había comido el tiramisú, pero no recordaba exactamente cómo hacerlo. Mi hermana Rafaela me ayudó con la receta y pidió la intercesión de todos lo santos. Sentía que Dios me estaba ayudando en la preparación del dulce”.

Durante la preparación del segundo plato, la religiosa dijo que tuvo una agradable “sorpresa” cuando un miembro del jurado, el chef Erick Joaquín, fue a su banco de cocina y encontró “un camarón sucio”. “Fue entonces cuando decidí volver a empezar. Fue como una ayuda del cielo en ese momento” dijo la hermana.

La hermana Lorayne confesó que aprendió a cocinar en su casa cuando tenía “unos 9 o 10 años” gracias sobre todo a su abuelo. “Mi mamá y mi tía también cocinaban siempre. Los almuerzos de los domingos eran toda una fiesta en casa”.

La pasión por la cocina

Sin embargo, dice la hermana, fue en el convento donde mejoró esta faceta y empezó a cocinar para unas 20 religiosas. “Las actividades y tareas del hogar están divididas, incluida la preparación de las comidas. En el convento tenemos algunos platos estrella como la galinhada, la lasaña, la crema de maíz, el pollo. Fue allí donde acabé conociendo los alimentos más exquisitos como los poros o los camarones”.

Sor Lorayne decidió entrar en el convento de la Hermanas de Nuestra Señora de la Resurrección en Catanduva cuando todavía era adolescente y dijo que empezó a tener más contacto con las religiosas en la escuela. “Allí estaban muy presentes y eso hacia crecer dentro de mí como una pequeña semilla. Siempre pensé que sus vidas eran realmente geniales”, dijo.

A los 17 años, cuando cursaba el tercer año de secundaria, Lorayne siguió su llamado vocacional y luego, a los 24 años, profesó sus votos. “Aunque me gustó, nunca antes había pensado en ser religiosa. Pero cuando una hermana recién llegada me invitó a un encuentro vocacional, me enamoré. Sentí mucha paz y tranquilidad en ese encuentro”, recordó la joven religiosa.

Para la hermana Lorayne, participar en el programa de televisión cree que puede ser un verdadero testimonio para otras per. “Como la gente no nos conoce, muchos piensan que solo tenemos prohibiciones, pero también estamos pasando por transformaciones y cambios. Sí, la vida religiosa puede estar en todas partes; la combinación de la gastronomía con la iglesia es muy real”, dijo y destacó que “en los pasajes bíblicos Jesús compartía el pan e iba a las bodas”.

La dedicatoria de la victoria en "Master Chef"

Esta semana, la hermana Lorayne Caroline Tinti ganó el episodio 17 de “Master Chef Brasil 2020”, programa concurso de televisión sobre temas culinarios, y dedicó su victoria a los misioneros y a los niños y adolescentes de la obra social de su congregación.

Al recibir el trofeo ganador de MasterChef, la hermana Lorayne dijo que tenía presente con ella a mucha gente. “Cada una de las mujeres que han pasado por mi vida y también todo el trabajo que he hecho” y las muchas personas y culturas que he podido conocer, dijo.

“Todos los misioneros, todos los que hacen el bien están aquí conmigo, los que aman cocinar. Tenemos una obra social y en esta obra social tratamos de enseñar a los niños y adolescentes que la gastronomía es una forma de que tengas dignidad por el resto de tu vida y que sea un trabajo, pero un trabajo con amor”, concluyó la hermana Lorayne.