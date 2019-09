La impactante historia del cáliz iraquí atravesado por una bala yihadista

Aunque parezca mentira, a día de hoy, existen personas en el mundo que se juegan la vida para ir a misa. Los cristianos que vivían en la llanura de Nínive -Irak-, tuvieron que huir de sus casas para no ser asesinados por el autoproclamado 'Estado Islámico'. Para escapar del terrorismo. Una prueba: un cáliz utilizado para consagrar la sangre de Cristo, prácticamente partido por la mitad por una bala.

Este cáliz ha sido encontrado en Qaraqosh, la ciudad con mayor número de cristianos del país. Concretamente en una iglesia siro-católica milenaria. Cuando nuestros hermanos huyeron, los terroristas usaron los objetos litúrgicos para ensayar su puntería. Una de esas balas atravesó este cáliz.

Lo que no sabía la persona que disparó, es que se volvería a consagrar en este objeto. Los terroristas no consiguieron el "propósito de eliminar la presencia cristiana de todo Irak. Los cristianos están volviendo a la llanura de Nínive y la Iglesia no tiene constancia de ni uno solo que haya renegado de su fe".

Lo explica Raquel Martín, presentadora del programa de TRECE 'Perseguidos pero no olvidados' de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este martes a las 00.30 se estrena la tercera temporada, que nos contará esta historia, entre otras muchas sobre los cristianos perseguidos en el mundo.

'Perseguidos pero no olvidados' es un programa producido por 'Ayuda a la Iglesia Necesitada' y relata testimonios en primera persona de aquellos que son perseguidos por practicar su fe. Podrás conocer las historias de nuestros hermanos perseguidos -contemporáneos a nosotros- cada martes a las 00.30 de la noche.