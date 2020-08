La imagen del joven libanés agarrado a un crucifijo tras la explosión en Beirut que conmociona al país entero

Cuando hallaron su cuerpo tras la explosión de Beirut que ha dejado sin casa a más de 300 mil libaneses, Joe Akiki aún sostenía en sus manos un pequeño crucifijo dorado.

Joe Elias Akiki tenía 23 años cuando fue sorprendido, al igual que a todo el planeta, por las mega explosiones en el puerto de Beirut. Fue uno de los más de 100 ciudadanos libaneses considerados desaparecidos tras la tragedia, mientras que el país contabilizó decenas de muertos y miles de heridos. Cuando su cuerpo fue encontrado, tres días después, entre los escombros de un edificio derrumbado, se descubrió que había tenido compañía en sus últimos momentos: en una de sus manos sostenía un pequeño crucifijo.

Joe era un estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Notre Dame-Louaize, en Beirut, que estaba por iniciar un turno completo de 24 horas como electricista en el puerto de Beirut, la zona cero de una catastrófica explosión de nitrato de amonio. Lo último que se supo de él fue un vídeo que envió a un chat grupal en el que mostraba un incendio en el puerto. Después desapareció durante tres días.

Desde el momento de su desaparición, su madre comenzó a buscarlo. “Seguiré esperando porque sé que Joe Akiki es fuerte, Joe Akiki es un héroe”, dijo la madre al canal de televisión MTB Líbano.

La periodista Christiane Waked, del Khaleej Times, resumió en Twitter:

Trapped for three days under the collapsed building, Joe Akiki was praying the whole time holding the cross in his hand, he died praying, he died quietly. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/YHwTbsXO48

«Atrapado durante tres días en un edificio derrumbado, Joe Akiki estuvo orando todo el tiempo con la cruz en la mano. Murió rezando. Murió tranquilamente».

Joe Elias estudiaba Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Notre Dame–Louaize, en Beirut, y trabajaba en el puerto para pagar sus estudios. La propia universidad publicó en Twitter un homenaje al joven estudiante, basado en una cita de Santa Teresita del Niño Jesús:

“I am not dying; I am entering into life.” (St. Thérèse of Lisieux)

It is with a heavy heart that NDU says goodbye to Joe Elias Akiki, Electrical Engineering student since 2016.

NDU sends its deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/QuTOXgdTIQ