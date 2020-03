El homenaje que rinde un nieto a su abuelo fallecido en soledad como consecuencia de la crisis del coronavirus

Ante una de las crisis sanitarias más duras de cuantas ha padecido España, COPE.es quiere estar más cerca que nunca de las personas y acompañarlas en su sufrimiento. Sin duda, quienes peor lo están pasando son aquellas familias que sufren estos días la pérdida de un ser querido como consecuencia del COVID-19 o cualquier otra patología.

El aislamiento decretado por el Estado de Alarma impide velar a nuestros fallecidos, darles ese último beso de despedida y rendirles ese merecido homenaje en el momento de ponerse en manos de Dios. En estas circunstancias falleció hace unos días Jerónimo, un anciano de 86 años que se despidió de esta vida en una fría habitación de hospital, sin que sus seres queridos pudieran ni siquiera darle un último beso de despedida. Uno de sus nietos, Paco, ha utilizado el canal de COPE para rendirle un tributo especial.

"Quería compartir con vosotros el sentimiento de rabia que me invade. Hace 3 días perdí a mi abuelo Jerónimo después de una semana ingresado por una neumonía. No, no ha sido el coronavirus quien se lo ha llevado. La verdad es que lo que más me ha dolido es la imposibilidad de haber estado con él en sus últimos momentos de vida. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de ir al entierro para evitar contagios. Me consuela el hecho de que se haya ido con 86 años y haya llevado una buena vida.

Pero no puedo dejar de pensar en lo duro que ha debido ser para él estos últimos días de soledad en el hospital. No sé, con todo este jaleo que se ha montado con el coronavirus, tengo la sensación de que el ser humano es un ente insignificante.

Pero bueno al final, con su muerte tiene que quedar lo bueno, que son los 27 años de aprendizaje y el cariño que nos ha dado siempre a mí, a mis hermanos y a mis primos. Fue un gran abuelo. De corte clásico podríamos decir. De dar la paga los domingos hasta casi hace dos meses, caramelos de café siempre en sus bolsillos, taurino y futbolero. Ya en el último año había dado un bajón importante. Al final ya no tenía ni siquiera ganas de protestar, con lo que le gustaba meterse con unos y con otros.

En fin abuelo, desde COPE, de la que por cierto eras un gran seguidor, te deseo lo que el coronavirus me ha impedido mostrarte en tu entierro. Un feliz viaje. Ojalá después de esta situación que vivimos ningún ser humano tenga que fallecer en las frías paredes de un hospital solo, sin la compañía de los suyos. Es la cara más cruel de la vida, esa que tú has vivido con intensidad hasta el final".

Te quiere, tu nieto "Paquete"

Así puedes hacernos llegar tu mensaje

