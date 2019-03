La historia de la millenial feminista radical y abortista que ahora lucha por la vida

La publicación tiene casi 40.000 'me gustas'. Ha generado mucho debate en las redes con más de 20.000 comentarios. En la imagen aparece una joven argentina, primero con un pañuelo a favor del aborto y después todo lo contrario: con un pañuelo a favor de la vida. Aneley Torrico cuenta en el post su historia, la historia de cómo pasó de ser una activista radical a defender la vida.

Así lo cuenta ella misma:

"Les quería explicar un poco sobre la imagen que están viendo. Como verán en una foto estoy a favor del aborto, y en la otra ya no. Pero no solo esa es la "gran diferencia" sino la abismal diferencia está en mi sonrisa, en como me sentía yo y el como me siento ahora. Aunque en la foto que tengo el pañuelo verde estaba sonriendo y "feliz" porque estaba luchando por el derecho a las mujeres., dentro mío sentía un enorme vacío, dentro mío me sentía la peor persona del mundo, dentro mío había miles de complejos e inseguridades, me sentía cada vez peor.

"Y no fue por mi voluntad humana, sino porque lo conocí a Él"

Iba a las marchas y me sentía la mujer más empoderada del mundo, leía sobre el feminismo y sentía que podía hacerlo todo. Pero cuando llegaba a mi casa y me quedaba sola en mi cama, ese vacío volvía. Lloraba y me autoconsolaba diciendo que todo esto iba a pasar, que algún día me iba a levantar y sentirme hermosa e inteligente, pero no pasaba, nada pasaba. Pero algo en mi vida cambió, un día me levanté y me veía hermosa tanto por dentro como por fuera, un día me levanté y todos esos complejos se habían ido, un día me levanté y era realmente feliz y plena.

Y no fue por mi voluntad humana, sino porque lo conocí a ÉL, porque conocí a DIOS y desde ese día soy una persona nueva. Desde ese día entiendo lo importante que es mi vida, desde ese día entiendo lo importante que es la vida de cada uno de nosotros. Dios es un Dios de amor. No es ese Dios el que la mayoría de la gente piensa que castiga, que prohíbe, todo lo contrario. el es paz, el es vida.

“Ahora entiendo que cuando Dios te manda un hijo es una bendición"

Y lo más importante de todo es que nos ama con todo su corazón. Con esta publicación mi idea es hablarle a esas personas que sienten que no vinieron aportar nada en este mundo, déjame decirte que tu vida vale mucho, que no importa lo que la gente te haya hecho creer, no importa cuan insuficiente te sentís, hay un Dios que te ama y tiene un propósito enorme para tu vida."

El cambio de Aneley

En una entrevista que ha concedido la joven a la web Aciprensa, explica cómo se alejó de Dios habiendo nacido en una familia evangélica, y cómo se reencuentra con Él en un campamento católico. “Cuando llegué a mi casa era otra persona.Mi encuentro con Él fue lo mejor que ha pasado en mis 19 años. Nunca había sentido esa paz, ese amor. Es la mejor aventura que alguien puede emprender.”

Aneley explica también porqué defendía el aborto: “Pensaba más que nada en el derecho de la mujer, no me enfocaba tanto en el niño, sino en la decisión que quería tomar la mamá, porque sentía que ella tenía la libertad de decidir cuándo era el tiempo de tener un bebé, y que si ella sentía que no, entonces estaba bien”.

Pero su pensamiento cambió: “Ahora entiendo que cuando Dios te manda un hijo es una bendición, que no son tus tiempos sino sus tiempos, que todos somos propósito de Él sin importar la circunstancia en que te encuentres, sea económica, o con un padre ausente”