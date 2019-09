La historia de Keylor Navas y su fe inquebrantable en Dios

Keylor Navas es igual a manoplas, resoplidos en la grada y manos en la cabeza. En el fútbol, son más conocidos los que los marcan, pero Keylor es de esos que valen más que un delantero, cuando no deja que entren los goles. No necesita presentación: una Liga, tres Champions, tres supercopas y cuatro 'mundialitos'. Eso sí, no todo el mundo conoce su fe inquebrantable en Dios.

El portero del Real Madrid se ha despedido de su equipo este inicio de septiembre tras 5 temporadas. En estos años, ha vivido de todo: pitos injustificados, un fichaje frustrado en el último minuto contra su voluntad, falta de agradecimiento pese a los títulos en sus guantes y el banquillo con la llegada del fichaje 'estrella' de Courtois. Pese a todo, la imagen de Keylor arrodillado en el césped, con los dedos índice señalando el cielo, es una imagen que la liga española nunca olvidará.

El origen de Keylor Navas

De origen humilde. Costarricense. Vivió su infancia alejado de sus padres -que intentaban sacar adelante a la familia desde EEUU- junto a su abuelo. Pese a los problemas económicos, el tico logró hacerse un hueco en el fútbol, creciendo hasta aquella deslumbrante temporada con el Levante, que casi le vale la Liga al Atlético de Madrid.

"Si Dios cambia nuestros planes es porque algo va a mejorar"

Tras dar tantos títulos al Real Madrid y ser tantas veces cuestionado, no se le ha escuchado ni un solo 'pero' en estos años. Y este septiembre, tras su marcha del club, no se ha olvidado del que es su verdadero entrenador: "Si Dios cambia nuestros planes es porque algo va a mejorar. Deseando comenzar un nuevo camino".

Si Dios cambia nuestros planes es porque algo va a mejorar. Deseando comenzar un nuevo camino y hacer historia en PSG

Lorsque Dieu change nos projets, c'est que quelque chose va s'améliorer. J’ai hâte de commencer un nouveau chemin et de faire histoire dans le PSG #ICICESTPARIS pic.twitter.com/GhH6hnFO3N — Keylor Navas (@NavasKeylor) September 2, 2019

Su inquebrantable fe

Dios ha sido siempre parte del camino del ahora portero del PSG. Nunca ha ocultado su fe, ni en el campo, ni en sus declaraciones ni en su vida en general. En 2017 se estrenó un documental sobre su vida titulado 'Keylor Navas, hombre de fe'. En varias ocasiones el costarricense ha declarado que la idea de la película era "hacer protagonista al Señor".

"Que todos pudieran ver que en ese campo había un hombre de fe"

En una entrevista concedida a la revista 'Vida Nueva' con motivo del estreno de la película aseguraba: "Siempre le rogué que me diera la oportunidad de poder llegar a arrodillarme en estadios grandes y que todos pudieran ver que en ese campo había un hombre de fe".

"Por eso no le pido que no me metan goles… sino que le ofrezco cada partido. También hago una pequeña oración para hacer un partido digno y coherente, como todo lo que intento abordar en el día a día".

El portero es católico y se casó con su mujer por la Iglesia. Según el portal 'Religión en Libertad', el sacerdote que celebró este sacramento aseguró que “públicamente consagraron su matrimonio con un rosario. Los que estuvieron en la boda los vieron cantar el Ave María”.

Keylor Navas no ha sido el jugador más mediático de la historia del Real Madrid. Probablemente nunca se le reconocerá la parte que aportó a los últimos títulos del equipo. Pero siempre quedará para el recuerdo, que a pesar del espectáculo, el dinero y los focos; ese portero que ganó tres 'Champions' rezó de rodillas antes de cada final. Tal vez 'el bombazo' haya sido para el PSG.