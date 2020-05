La emocionada reacción de un perro tras conocer la enfermedad de su dueño y que ha hecho llorar a más de uno

La historia de Stella, un pastor alemán de siete años, ha conquistado los corazones de muchas personas en los últimos días. Es la historia de un perro cuyo dueño estuvo contagiado por el COVID-19. Escapando del jardín de su casa, Stella se dirigió hasta el hospital policlínico donde su dueño fue hospitalizado, y en el que, lamentablemente, murió días más tarde.

A la mascota de esta víctima mortal del virus le hubiera gustado acompañarle por última vez a través de la mirada y escuchar su voz. Y es que Stella no podía entender porque su dueño se había ido de este mundo sin despedirse. Por ello, el pastor alemàn no dudó en escapar del jardín de su vivienda para ir al hospital, donde su dueño fue hospitalizado en la UCI por coronavirus. El viaje hasta el centro sanitario no pasó por alto en las proximidades de las instalaciones.

El viaje hacia el hospital

Lo cierto es que la historia de Stella es desgarradora. Durante días, se podía ver a un perro agotado, andando de manera renqueante por las inmediaciones del hospital, donde su amado dueño fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser contagiado por el coronavirus. Nadie sabe cómo pudo llegar Stella hasta allí, pero lo que sí es seguro es que tuvo que caminar un número considerable de kilómetros para llegar hasta el centro hospitalario.

La mascota había estado esperando a su dueño durante varios días antes de optar por huir de la casa donde reside la familia del fallecido. Superó cientos de obstáculos y kilómetros de carretera hasta llegar al hospital donde sabia que estaba su dueño, pero no logró cumplir su propósito: su dueño se convirtió en una nueva víctima del virus que está azotando el mundo y alterando nuestro día a día. Y muy probablemente al varón fallecido le hubiera gustado verla también por última vez, acariciarla, sentir el calor del amor nacido años antes, cuando encontró a Stella en la calle para luego adoptarla.

Una nueva familia para Stella

"Es una perra que quería mucho a su dueño. Desde el día en que se lo llevaron de urgencias al hospital, Stella no paraba de ladrar. Se escapó para buscarlo al hospital", explican los voluntarios de la asociación que la han encontrado a las puertas del hospital y quienes empezaron a trabajar de inmediato para encontrarle una nueva familia. Y, afortunadamente, enseguida llegaron las buenas noticias: "¡Stella tendrá una nueva familia! Será adoptada por un familiar del dueño fallecido, quien se ha propuesto a cuidarla ofreciéndole un nuevo hogar y el afecto que necesita, ahora más que nunca". Y allí vivirá, llevando en el corazón a ese hombre que la amaba tanto.

Una historia verdaderamente conmovedora que demuestra que la relación que se establece entre un animal y un ser humano es muy fuerte. Y que nos recuerda que el amor que ellos procesan hacia sus dueños es muy grande. Debemos recordar que, al igual que estos buenos amigos no te abandonan por mucho que no entiendan las situaciones o del miedo que puede dar viajar solo hasta un sitio desconocido, no debemos abandonarlos nosotros por dejadez o miedo ya que no son solo una mascota, son un amigo fiel para toda la vida.