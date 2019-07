Grillex y NFTW lanzan 'Cadena de Bondades', una canción para cambiar el mundo

El grupo de rap 'Not From This World' y el rapero 'Grillex', producidos por JeriAndCoBeats, nos hacen una invitación: seguir una 'cadena de bondades'. Tú haces un favor a alguien, y esa persona se lo hace a otra... y así sucesivamente. ¿Imaginas lo que podría pasar? Este grupo de raperos católicos se han animado a crear esta canción junto con Obras Misionales Pontificias.

OMP España ha subido este nuevo tema a su canal de Youtube con un lema por delante: 'Entra en acción'. La letra habla sobre el "hermano" y de que "el amor es lo primero". "Entra en acción, empieza y no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la Cadena de Bondades" dice el estribillo.

La canción viene acompañada de un videoclip en el que aparecen los músicos y una historia en la que gente normal, va creando esa pequeña 'cadena de bondades'. Una narración que nos hace reflexionar y nos invita a darnos al otro, aunque sea con pequeños detalles que pueden hacer más fácil la vida a los que nos rodean.

La canción 'Cadena de Bondades' forma parte de una nueva campaña de Obras misionales Pontificias, una institución que se dedica a ayudar a los misioneros repartidos por todo el mundo. personas que lo han dejado todo para dedicar su vida por entero a los demás. Especialmente en los países que más falta hace.

Josué Villalón Pablo Lozano, Sergio Sánchez y Jericó Chimeno forman el grupo N.F.T.W, y en esta ocasión han creado esta canción junto a Guillermo Esteban o 'Grillex'. Son jóvenes católicos que quieren transmitir su fe, también a través de este género musical.