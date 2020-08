El gesto de un policía delante de una mujer que se quería suicidar que te dejará sin palabras

Hace pocos días se hizo viral una anécdota que nos muestra el verdadero poder de la palabra de Dios: un policía le leyó un pasaje de la Biblia a una mujer y evitó que se lanzara de un puente. El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de agosto en el puente Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este y Hernandarias en Paraguay, un lugar donde ya se habían registrado numerosos casos de suicidios.

Ese día, Juan Osorio, agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), llegó al lugar donde la mujer se estaba intentando quitarse la vida y pudo mantener una conversación de 30 minutos con ella. Allí, la mujer le empezó a contar que había perdido a su hija hacía poco tiempo y que ya no valía la pena vivir. Entonces el policía cogió la Biblia que tenia consigo mismo, y empezó a leer el Evangelio de Juan, el capitulo 1, versículo 51 y le leyó: “Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre“. Tras el emotivo encuentro con la Palabra de Dios ambos empezaron a llorar.

#CiudadDelEste | Juan Osorio, efectivo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Ciudad del Este evitó que una mujer se quite la vida, lanzándose del puente Cavalcanti, leyéndole la Biblia. pic.twitter.com/AHqaw0lbwg — Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) August 9, 2020

Calcular cada movimiento

El policía explicó después al periódico paraguayo Extra: “Siempre llevo una Biblia conmigo desde que me pegaron en un callejón. Elegí el capítulo 1 versículo 51 del libro de Juan, porque lo había leído esa misma mañana. Y en ese momento parecía tener explicación de que Dios estaría con ella, eso le dije”. “Yo le hablaba y mi cerebro mientras calculaba ‘metro-hora’ lo que podía suceder. Yo temblaba y mis manos sudaban, si le agarraba y se soltaba, iba a ser mi culpa. Me cuestioné del porqué estaba yo ahí”, relató el policía.

Lo que más sintió el policía es que la mujer le contó que perdió a su hija hace seis meses. Después de esa media hora, llegó también otra chica y le empezó a convencer que tenia que bajar. Como leyendo la mente de la otra voluntaria, Juan se preparó para actuar, sabía que era su oportunidad de alejarla del precipicio.

“Le preguntó sobre algo y le señaló: ‘hacia allá está', le dijo y la señora miró y yo ahí le abracé y le saqué del puente", contó aún muy emocionado Juan, quien se ganó la admiración de todos. Osorio ya no sale sin su Biblia porque se entrega a Dios día a día. “Mi mamá se preocupa demasiado. Y más por ella, no quiero que sufra por mí, si me pasa algo", dijo.

Este vídeo difundido por el Círculo de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional muestra el impresionante momento del rescate: