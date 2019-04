El genial pregón de Semana Santa del director de cine Juan Manuel Cotelo

El director de cine, o como a él le gusta "contador de historias", Juan Manuel Cotelo ha dado el pregón de la Semana Santa de Torrevieja -Alicante- de este 2019. El cineasta que ha dirigido películas estrenadas en todo el mundo como 'El Mayor Regalo' o 'Tierra de María' ha dado un discurso en la parroquia de la Inmaculada haciendo una bonita reflexión sobre el tiempo que estamos viviendo en estos días.

Juan Manuel crea una ingeniosa narración en la que se mete de lleno en el papel de los personajes más importantes de la Semana Santa como si fuera una película. Desde el propio Jesús, María Magdalena, San Pedro o el 'buen' ladrón. "Hay muchos personajes y muchas escenas. Hay algunos que tienen más escenas y otros menos, pero todos importantes."

Jesús es Dios mismo, que abandona su palacio celestial donde se está muy bien, para venir a por mí

"En esta película de la Semana Santa hay dos protagonistas que están en todas las escenas. El primero es Jesucristo y el otro protagonista soy yo. Uno podría ver la Semana Santa como espectador. Pero no es cierto. La primera gran sorpresa es que soy protagonista. Y no uno cualquiera, soy uno de los dos más importantes de esta película."

"No permitas que me quede en la forma. Cuando contemplamos la Semana Santa podemos quedarnos en la forma y no vemos nuestro protagonismo en esta historia. Jesús es Dios mismo, que abandona su palacio celestial donde se está muy bien, para venir a por mí. Jesús es un médico capaz de curar mi alma. Ese es Dios."

El pregón de cine de Juan Manuel Cotelo precedió a la entrega del Capirote de Oro a Ramón Bernabé https://t.co/4UKpcbHYLg pic.twitter.com/neXxXkHKD9 — Fernando Guardiola (@objetivotorre) 10 de marzo de 2019

Juan Manuel ha contado diferentes anécdotas y ha hecho lo que más le gusta: contar historias. Ha mencionado también la película 'Converso' de David Arratibel y ha querido terminar el discurso con unas palabras: "Les invito a que hagan este ejercicio de imaginacion durante esta semana santa. Introducirnos en el evangelio como protagonistas y pidiendole al señor que en este tiempo de gracia nos transforme."