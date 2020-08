La explicación por la que este ciudadano renuncia a conducir su coche los próximos 365 días e impactó a todos

Emilio lleva casi cuarenta años conduciendo. El coche y él son inseparables por sus circunstancias, tan frecuentes entre los ciudadanos. Por ejemplo, hasta la tienda de alimentación que regenta en Toledo se desplaza en su vehículo particular, así como para visitar a su anciana madre en un pueblo cercano de la provincia o para emprender viajes con su familia.

Nunca le ha tenido miedo ni al volante ni a la carretera ya que siempre se ha sentido protegido por el agua bendita de la Catedral de Toledo con el que cada 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, rocía su coche. Durante la mañana de esta jornada festiva en toda España, el claustro del templo primado abre sus puertas a la ciudadania para que puedan beber el agua de los botijos extraída de la propia Catedral.

Pero Emilio y su familia, además de saborear cada 15 de agosto el agua bendita, rellena una pequeña botella para, como hemos comentado, rociar el coche: "De esta manera nos sentimos protegidos, tenemos la sensación de que no nos puede pasar nada malo cuando estamos montados", afirma Emilio a COPE.es.

El coronavirus ha obligado a suspender los botijos

Este 2020 será diferente, como todo lo que rodea a este nefasto año marcado por el COVID-19. La Catedral de Toledo ha suspendido esta tradición histórica, que coincide además con las Ferias de Agosto de la capital deCastilla-La Mancha,también canceladas, como el resto de festividades del país.

Rebeca Arango/Enclm

Una noticia que ha impactado a Emilio y su familia, hasta el punto de que desde hace semanas, amenaza con no coger el coche hasta el 15 de agosto de 2021, cuando Toledo recupere su costumbre: "Si no puedo rociar el coche con el agua, dejamos de estar protegidos. No podemos estar dos años sin la bendición".

En un primer momento, nadie tomaba en serio su advertencia, pero conforme se acerca la fecha, se muestra cada vez más convencido de su idea: "Nos íbamos a ir a finales de agosto a pasar unos días a Asturias, pero lo hemos dejado. Imagínate irnos a zonas montañosas, con algunas carreteras en mal estado y sin estar protegidos. No puedo desproteger de esta manera a los míos", sostiene Emilio, que ha remarcado que en sus 56 años de vida no recuerda haber faltado nunca a la cita en la Catedral de Toledo cada 15 de agosto.

Así cambiará la vida de Emilio a partir del 15 de agosto

Preguntado por qué hará a partir de ahora para desplazarse a su trabajo o emplear su vehículo en caso de necesidad, no es capaz de ofrecernos una respuesta solvente: "A mi trabajo desde luego iré en transporte público. Para otras cosas pues ya veremos. Si este año hay que salir menos, pues no pasa nada. En mi barrio tenemos de todo", remarca con una sonrisa.

Preguntado por lo que opina su familia al respecto, Emilio confiesa que no se creen que cumpla con su "amenaza": "Esperan que sea solo el calentón del disgusto. Ya veremos si lo cumplo, pero por el momento el viaje a Asturias está suspendido. Ya veremos lo que pasa durante el año, que es muy largo. Pero desde el 15 de agosto el coche se queda en el garaje hasta nueva orden".