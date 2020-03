La pregunta fatal que se hace una enfermera si se contagia de coronavirus: "¿Qué será de mi pequeña?"

El matrimonio compuesto por Elena y Eugenio trabajan como profesionales sanitarios en el Hospital de Ciudad Real, la primera como auxiliar de enfermería y el segundo como celador. Su profesión se ha convertido en un trabajo de alto riesgo, como consecuencia de la propagación del COVID-19.

De hecho, Elena teme que podría estar contagiada, ya que una de sus compañeras ha comenzado a tener síntomas: "Es probable que tenga síntomas pronto", asegura en declaraciones a COPE.es. Mientras tanto, trabaja cada día en un hospital colapsado. Y es que Ciudad Real es una de las provincias castellano-manchega con un mayor número de contagios por coronavirus. Un difícil panorama ante el que los sanitarios trabajan con unos recursos deficitarios: "Faltan equipos, EPIS, mascarillas, las gafas que empleamos tenemos que desinfectarlas para que las pueda utilizar el siguiente turno... Es todo un desastre", afirma.

Elena confía en que el material de refuerzo llegue pronto: "Nos comentan que ya pronto las tendremos, a ver si es verdad. Yo nunca había vivido una situación parecida". Una situación parecida vive su pareja, Eugenio, que trabaja como celador en la planta donde se encuentran los contagios por el COVID-19.

La preocupación de contagiar a su hija

Pero las preocupaciones del matrimonio no terminan cuando abandonan el hospital. De hecho, su mayor preocupación es su hija de ocho años. Para evitar contagios, los integrantes de la familia tratan de mantener la distancia de seguridad de al menos un metro: "Es lo que peor llevo, no poder besar y abrazar a mi hija. Tratamos de no tocarnos a apenas. De hecho, ahora mismo dormimos los tres en habitaciones separadas. Ahora mismo trabajar en un hospital es una operación de riesgo", reflexiona Elena.

Ducharse cuando llegan a casa, mantener la distancia o lavar la ropa a setenta grados de temperatura son algunas de las premisas que Eugenio y Elena cumplen cuando ambos llegan al inmueble. No obstante, el riesgo de contagio siempre está al acecho. Y en el peor de los escenarios, si Elena y Eugenio dieran positivo en un test, ¿quién se haría cargo de su hija en el periodo de aislamiento?

Una pregunta para la que Elena no tiene respuesta a dí de hoy: "Sinceramente no se quien se podría hacer cargo de ella si su padre y yo estamos contagiados. Tendríamos que vivir aislados cada uno en una habitación y mi hija sin atender. Es muy duro, porque además no podemos dejarla con mis padres porque son personas de riesgo, y la madre de Eugenio vive en una residencia..."

Ciudad Real registra 106 ingresos por coronavirus

El hospital de Ciudad Real tiene a 106 pacientes ingresados por coronavirus y conserva 55 camas libres. La gerencia de área de Ciudad Real registra 106 pacientes hospitalizados por coronavirus, según los datos aportados este lunes por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

El consejero también ha puntualizado que en estos momentos en el hospital de Ciudad Real existen 18 pacientes que precisan de respirador y que existen 55 camas libres. Los datos no especifican el número de fallecidos en el municipio. La provincia acumula 51 defunciones.