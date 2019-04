El emotivo vídeo que explica lo que es la fe católica de otra manera

Decir que uno es periodista y que trabaja en la radio queda muy bien. Otro gallo canta, cuando dices que es en la sección de religión. Suena aburrido, a antiguo, soso... Por eso el redactor de la Cadena COPE y responsable del canal de religión, ha querido realizar este vídeo para explicar ciertas cosas, que a veces la gente no conoce.

"¿Qué es eso de la fe? Eso de creer en cosas que no se pueden demostrar. Hay que estar loco ¿o no? Según el diccionario la fe es "Conjunto de creencias de una religión. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo.""

Javier González ha publicado un vídeo en el que explica qué es la fe o la religión católica para él. En España mucha gente va a misa, hace la comunión, se casa por la Iglesia... pero no todo el mundo conoce lo que es vivir la fe en realidad:

"En el mundo hay unos 7 billones de personas. Pues más de un billón son católicos. Sin contar el resto de religiones. Solo el 13 por ciento de la población mundial se declara atea. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido más creyentes que no creyentes, y la tendencia del ser humano parece ser ese algo más, que llamamos Dios.

La fe no es solo una institución o un número de personas

De hecho, muchos científicos son creyentes e incluso religiosos como el padre del genoma humano Francis Collins, el descubridor de la penicilina Alexander Fleming o el creador de la teoría del Big Bang, el sacerdote George Lemaitre.

Eso está muy bien. Pero mucha gente no equivale a la verdad. Los datos siempre son muy aburridos. ¿Entonces qué pasa con esto de la fe y la religión?

La fe no es solo una institución o un número de personas. Desde luego que no son una serie de normas a seguir, o unos requisitos que cumplir para salvarse. Tampoco es una esperanza a la que agarrarse o una tradición muy aburrida en la que nos han educado. La fe no es solo la Semana Santa o los regalos de Navidad. Ni siquiera son solo los sacerdotes o los obispos... ni el Papa.

La fe es mucho más que eso. La fe es esa carta que escribías a los Reyes pidiendo esa cosa más que no se podía comprar con dinero. La fe es rezar siempre el día de antes porque has sido un vago pero consideras que no mira, te portas tan mal. La fe es saber que no se ha ido, que sigue ahí, que tu abuelo te acompaña y que no ha dejado de cuidarte.

Defender al que todos insultan aunque te lleves un insulto

La fe son esas cenas en familia y también las peleas porque es que “todos tenemos nuestras cosas”. La fe son esos amigos que son la familia que uno elige y todas esas aventuras y batallitas de las que no sabéis como habeis salido vivos.

La fe cristiana es darle tus apuntes aunque no se lo merezca, aguantar tus ganas de gritar a ese insoportable, saludar al nuevo de la clase y defender al que todos insultan aunque te lleves un insulto.

La fe es la naturaleza, un amanecer en la playa o en la montaña, una conversación que emociona, o esa palabra precisa que necesitabas en ese preciso momento. La fe es la belleza, la naturaleza, la alegría, la emoción que no sabes de donde viene... respirar y llenar tus pulmones de vida.

La fe es querer, y querer y volver a querer. Decidir amar a esa persona porque sí, sin pensar en ti mismo. Es confiar en que todo va a salir bien y que si no ha salido bien es que simplemente no es el final. Saber que todo lo que pasa bueno o malo tiene un motivo, y que no hay mejor aprendizaje que el fracaso y lo que duele.

La fe es saber que no todo depende de ti. La fe es confiar. Saber que hay algo más allá que tus preocupaciones y sufrimientos y que va a vencer. La fe es tener paz, estar tranquilo y afrontar la vida sin miedo a nada, apretando los dientes ante el dolor y sonriendo y amando lo máximo que puedas.

La fe y la religión no son solo creencias, es una vivencia, un encuentro. El cristianismo no son normas. Es una persona. Una persona que lloró contigo ese día que lloraste, que sufrió contigo en ese momento tan difícil y que se rió con tus bromas y tonterías. La fe es un padre. Es un amigo. Es seguir su camino porque te quiere y te quiere feliz. La fe es... Él."