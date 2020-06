Descubre que su perrito está enfermo y la reacción de la mascota deja a todos sin palabras

Los perros utilizan su propio lenguaje, al que los humanos no podemos llegar a comprender (al menos de momento) pero, solo con observar sus comportamientos, puedes descubrir mucho de su pasado. Así ocurrió con Trento, un perro acostumbrado a obedecer, privado de libertad y que de un día para otro tuvo que lidiar con la discapacidad que comenzó a atacar su cuerpo.

Su dueña, María, ha explicado que "seguí a Trento durante muchos años, desde que llegó a la perrera. Siempre acompañada por un voluntario, le paseé muchísimas veces. Siempre ha ignorado a los perros y a las otras personas. Nunca tuvo un instinto depredador. Nunca ha sido un perro fugitivo. Siempre ha tenido conmigo una relación perfecta, lo que la gente, con su perro, busca durante toda una vida y nunca encuentra. Pasear con Trento ha sido todo un desafío y sobre todo un descubrimiento. Al principio vi que caminaba pegado a mi pierna y nunca quería alejarse de mí, no olía. No me parecía normal su actitud, y empecé a pensar que había algo que no iba bien".

Trento no se sentía libre

Era algo extraño. María tampoco sabía explicarlo. No era natural tanta pasividad en un perro que, después de haber permanecido en cautiverio, debería tener el deseo de saborear la libertad: al quitarle la correa, Trento no se sentía libre, por lo menos mentalmente. Alguien le había inculcado probablemente en los años anteriores a su llegada a la perrera, que su vida era una “jaula mental” que le impedía ser un perro: una estructura mental que le obligaba a esperar instrucciones, a buscar a alguien que decidiera por él.

"Trataba de darle mi apoyo emocional y cada vez que lograba separarse de mí le daba un premio. Pero Trento se volvía a pegar a la pierna tan pronto como pronunciaba alguna palabra, y comprendí que, para un perro que probablemente siempre había vivido bajo las órdenes y el control de algún ser humano del que luego se separó para terminar en la perrera, el mejor refuerzo y apoyo era simplemente el silencio. A trento legustaba dar largos paseos cerca del río, en silencio y tranquilidad".

La enfermedad degenerativa

Pero la "jaula mental" no era el único problema de Trento: Irene (voluntaria de la perrera) notó que, día tras día, su forma de caminar empeoraba. Era como si estuviera perdiendo fuerza en sus patas traseras, como si ya no tuviera control total sobre ellas. Y, en realidad, era justo lo que estaba pasando: su enfermedad neurológica era degenerativa y no se podía hacer nada, excepto mantenerlo vivo, con dignidad, mediante el uso de un carrito.

Cuando las patas traseras le abandonaron por completo, los voluntarios trataron de hacerle la vida más llevadera: una caja más grande, tres paseos al día para que se sintiera bien, se mantuviera en forma y tuviera la mejor calidad de vida posible. "Hemos organizado un equipo de operadores sanitarios y voluntarios que, aún hoy, se turnan para darle a Trento todo lo que cualquier perro, discapacitado o no, siempre necesita", dice María. Hay alrededor de diez personas que lo cuidan, lo hacen caminar y le dan todo el cariño posible. Trento tiene un ejército de seres humanos, siempre dispuesto a ayudarle. Yo he rezado mucho por él".

La resistencia de Trento

Trento es valiente y, a pesar de su discapacidad y enfermedad, ha demostrado toda su resistencia, ese increíble deseo de vivir tan típico de los canes. Ahora tiene una nueva vida.

"Con su carrito, Trento tiene una vejez completamente opuesta a la forma en que vivía. Ahora todo lo que acontece a su vida lo elige él, incluida a las personas que podrían cuidarlo. Siempre elige los paseos y el ritmo de estos últimos. Trento eligió ser fuerte y, justo ahora que el coronavirus ha afectado al país y al mundo entero, Trento también ha elegido recordarnos que seamos fuertes, que mantengamos la esperanza de encontrar lo bueno en lo malo que está sucediendo".