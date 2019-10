La emocionante sorpresa que han dejado unos monjes benedictinos en Twitter

Hay cosas en la vida que sin duda, merecen la pena. España tiene lugares que hacen honor a esta idea, y el monasterio de Santo Domingo de Silos es uno de ellos. Su arquitectura en un lugar tan bello, hace de este templo un sitio especial y donde se respira paz. Pero si te sientas en un banco, en frente de nuestro Padre y tienes la suerte de que los monjes benedictinos canten... la paz y la belleza son inolvidables.

Y no lo digo yo. Es lo que le ha ocurrido al padre Goyo, un sacerdote de la Archidiócesis de Los Ángeles. Él nació en Toledo y conoce bien las bellezas que se pueden contemplar, degustar y escuchar en España y por tanto, al presenciar esta hermosa escena, no pudo evitar compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

En su cuenta oficial de twitter aseguró que "Rezar la liturgia de las horas con los monjes benedictinos de Silos es estar a solo unos pasos del cielo". Y este mensaje, lejos de pasar desapercibido, se hizo viral.

Praying the liturgy of the hours with the Benedictine monks of Silos is just a few steps from heaven. pic.twitter.com/G33GiQRQgE