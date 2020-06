Una enfermera contacta telefónicamente con un bombero y la conversación les deja sin palabras por este detalle

Deirdre Taylor es una enfermera de la ciudad de New York. Tiene 40 años, casada y con dos hijos. En 1983, con apenas tres años, la vivienda en la que residía junto a su familia en el barrio del SoHo se incendió. Una vecina escuchó los gritos de ayuda de su madre y enseguida llamó a un bombero, Eugene Pugliese, que estaba justo debajo de la casa con otros compañeros revisando unas tuberías de agua. Inmediatamente dejaron todo y fueron a apagar el incendio.

Pugliese subió al sexto piso del edificio, donde las llamas empezaban a destruir el apartamento. Consiguió rescatar a una mujer que encontró dentro. Ella seguía gritando: "¡Mi bebé!". La pequeña niña, Deirdre, estaba detrás del humo. "Regresé al apartamento y encontré a una niña que estaba inconsciente", recuerda Pugliese en una entrevista con la reportera de CNNMirna Alsharif. La sacó y logró reanimarla con el boca a boca. La pequeña recuperó la conciencia. Desde entonces, la familia da cada día gracias a Dios por seguir viviendo.

La historia fue publicada en muchos periódicos. Algunos de ellos, como el 'Daily News', incluyeron la fotografía del bombero con la pequeña en sus brazos. Pugliese fue, durante meses, una celebridad. Recibió incluso una Medalla al Valor.

Al poco tiempo, como sucede en estos casos, la historia fue olvidada por los medios de comunicación, pero quienes no la olvidaron fueron sus protagonistas, Deirdre y Eugene.

“Nunca la volví a ver. No la volví a ver después de ese accidente, pero pensaba muchas veces en ella", explica Pugliese a la CNN. Por su parte, la madre de Deirdre le había contado muchas veces la historia de aquel bombero que le salvó la vida. Incluso su madre había guardado la portada del periódico donde aparecía el bombero. Lo que ella no sabía era que Pugliese había hecho lo mismocon el mismo recorte del periódico.

Pasaron muchos años y Deirdre se mudó a Alexandria, Virginia. Nunca había podido localizar al bombero que le había salvado la vida, pero todavía tenía la esperanza de conocerlo. Este año llegó por fin su oportunidad.

Debido a la pandemia del COVID-19, Deirdre, colaboró como enfermera en el Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, en Brooklyn. El regreso a la ciudad despertó otra vez su deseo de encontrar al hombre que le salvó la vida. Al fin y al cabo, la razón por la que ahora ella podía estar cuidando a pacientes con COVID-19 es porque Eugene, aquel lejano día, la rescató del incendio. ¿Qué podía hacer para localizarle?

"La primera vez que volví a pensar en él fue el 11 de septiembre de 2001, y me dije a mí misma que si volvía a trabajar en Nueva York tenía que encontrarlo” dijo a la CNN. Ni siquiera sabía por dónde empezar, pero quería intentarlo. "Siempre supe que estuve cerca de perder mi vida ese día, Sin él, no estaría aquí. Tuve una segunda oportunidad en la vida” añadió Deirdre.

Y llegó por fin el día esperado, y Deirdre lo quiso contar en su página de Facebook. En el hospital de Brooklyn donde trabajaba, empezó a contar su historia a algunos bomberos que se habían parado a agradecer al personal de la UCI. Estos últimos le dieron el número de teléfono de la estación de bomberos donde había trabajado Pugliese, para que pudiera llamar y pedir información. La llamada la puso en contacto con el actual Jefe de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) que, inmediatamente, supo de quién estaba hablando la enfermera. El jefe le explicó que Eugene estaba jubilado y vivía en Spring Lake, Nueva Jersey. Pasaron algunas horas y Pugliese se enteró que Deirdre le estaba buscando y enseguida decidió llamarla.

"Los dos nos sentamos y estábamos llorando por teléfono", dijo Pugliese a la CNN. Deirdre dijo en su publicación de Facebook: "Aunque me encantaría conocerlo en persona, no quiero arriesgarme a exponerlo a este horrible virus. Hemos acordado reunirnos en otro momento, con suerte más adelante, quizás este verano ".

Retired FDNY Firefighter Eugene Pugliese rescued Deirdre Taylor from a fire in 1983 when she was four years old. Taylor, an ER nurse volunteering in NYC during the COVID-19 pandemic, tracked down FF Pugliese and the two reunited yesterday by phone. https://t.co/MhpOvCJgPbpic.twitter.com/nAWq32bGDY