La desconocida vida de fe del futbolista más fiel de Italia

Hace frío en frente de la cueva de la Virgen de Lourdes. Esa cueva que ve cada año miles y miles de peregrinos, que quieren visitar a María. Una de esas peregrinas, vestida de hospitalaria, como todas las demás... es una persona muy mediática -aunque no lo sea por su fe-. Es Ilary Blasi, una famosa presentadora italiana y casada con Francesco Totti, uno de los futbolistas más legendarios de la liga italiana.

La famosa presentadora había expresado su deseo de visitar Lourdes, y finalmente lo hizo durante la pascua de 2019, como hospitalaria, sirviendo a los enfermos que peregrinan al santuario: “Me gustaría vivir una experiencia en Lourdes. Acompañar a los enfermos, a las personas que van en peregrinación, esto es algo que durante años he soñado hacer. He tenido mucho en la vida, no puedo olvidarlo. Creo que es correcto y hermoso dedicarse a los necesitados”.

La mujer de Totti fue todo un ejemplo. Asistió durante meses a catequesis para acudir a esta peregrinación con la obra de Oftal, y las personas que acudieron en el mismo viaje aseguraron que trabajó con mucho esfuerzo y cariño por los enfermos. Durante estas peregrinaciones, los 'hospitalarios' -voluntarios que acompañan a las personas enfermas- se ocupan de darles de comer, vestirse y acompañarles. Y ella fue una más.

Una familia mariana

Pero esta experiencia no ha sido una actividad casual. Los goles de Totti y su fidelidad asu equipo de toda la vida -La Roma- o el trabajo de Ilary, pueden ser más mediáticos. Pero ellos no esconden su fe y su devoción por la Virgen María.

La pareja contrajo matrimonio hace ya 14 años en la basílica de Santa María de Aracoeli. Tienen tres hijos, que fueron bautizados y ofrecidos a la Virgen. Por ejemplo el exfutbolista, en 2004 tras ser expulsado durante la Eurocopa, visitó el santuario del Divino Amor de Roma y le entregó a María su camiseta y una nota que decía: “Santísima Virgen, te pido que me perdones y nunca me abandones”.

“La mejor manera de disculparse es recurrir a aquellos que sólo saben perdonar. Y es por esto que sentí la necesidad de darle mi camiseta a la Virgen del Divino Amor. Me encomiendo a ella y me siento en paz con Dios y con los hombres”.

Totti habla, según la web Cari Filii, así de su familia y de sus hijos: “Creo que fueron los momentos más bellos de toda mi existencia que me han hecho feliz y realizado. Es un discurso de amor. El amor por nuestros seres queridos, y sobre todo por los hijos, pienso que es similar a lo que Dios hace para cada uno de nosotros, porque la fe y el amor van de la mano”.

