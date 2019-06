La historia de Pascal Siakam, la estrella de la NBA que se santigua antes de los partidos

Durante el partido entre los Toronto Raptors y los Golden State Warriors (105-106), celebrado durante la madrugada del lunes 10 de junio, los aficionados pudieron disfrutar del buen baloncesto de la NBA y del juego de una de las estrellas de los Raptors. Y también pudieron ver, cómo se santiguaba durante el partido.

Se trata de Pascal Siakam, ala-pivot de los Toronto Raptors. Mide 2.08 metros, tiene 25 años y es jugador profesional desde 2016. Nació en la ciudad camerunés de Douala. Con 11 años, entró en el Seminario Menor de San Andrés, en Bafia (Camerún), donde comenzó a jugar al baloncesto. No quería ser seminarista, ni sacerdote, pero decidió obedecer a su padre, fallecido en 2014, quien se empeñó en que su hijo fuera seminarista..

En el Seminario, Siakam recibió formación académica y religiosa, además de disciplina y moral cristiana, aunque terminó abandonándolo. Posteriormente jugó un campeonato en Sudáfrica y le propusieron estudiar en Estados Unidos. Estuvo en la Universidad de Nuevo México, donde jugó con el equipo colegial.

Siakam, durante su estancia en Estados Unidos, descubrió el verdadero sueño de su padre... soñaba con que su hijo jugase en la NBA. Pero, para ello, Siakam debía aprender a trabajar duro: “Me ayudó a concentrarme en mí mismo, y a tratar de superarme, y trabajar duro por lo que quería... creo que sé por qué mi papá me hizo ir”, tal como escribió, en 2016, en 'The Players Tribune'. Por ello, durante cada partido se persigna en diversos momentos, mirando hacia arriba, igual que futbolistas camerunenses como Samuel Eto'o. 'The Players Tribune es una plataforma de medios que publica contenido escrito pordeportistas.

Siakam es católico desde pequeño. Pero, el significado de su persignación cuando juega al baloncesto, es el de agradecer a su padre por todo lo que aprendió, tanto de él como durante su estancia en el Seminario Menor. Según Siakam, su progenitor soñaba con que Siakam terminase jugando en la NBA. Este año, el jugador camerunés de los Toronto Raptors puede proclamarse ser campeón de la importante liga estadounidense. Está a un partido de cumplir el sueño de su padre. Aleteia se ha hecho eco de la noticia.