El cautivador mensaje de Marisa Herráiz que a sus 98 años hizo vibrar al cine Capitol de Madrid

“No es un Óscar, pero vale mucho más”. La afirmación vale por una ovación del público del cine Capitol de Madrid que se entregaba en cuerpo y alma ante la maestra Maruja Herráiz, que ha sido la premiada más longeva en la decimotercera edición de los Premios "¡Buenos días Javi y Mar! Por un Mundo Mejor" que como cada año organiza CADENA 100, y en la que ha colaborado el laboratorio Cinfa, con el fin de reconocer a todos estos héroes sin capa.

Y una de estas heroínas es sin duda Maruja Herráiz, una todoterreno alicantina de 98 años que dedica su tiempo a ayudar a los demás. ¿Y cómo lo hace? Pues transmitiendo sus conocimientos a las personas que, por diversas circunstancias, no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir. Ya se sabe, las consecuencias de la posguerra.

Como bien dijo Christian Gálvez en la presentación de Maruja, “no se rinde y sigue dándose a los demás, regalando una de las cosas más valiosas que tenemos, el tiempo. Es una líder y un referente para las personas que están a su alrededor”. Basta con decir que a su edad vive sola y forma parte del club Náutico, lo que le permite viajar dos veces al año. Y es que la edad no es más que un número.

Maruja Herráiz recoge su premio #JaviYMarPorUnMundoMejor por dedicar su tiempo a enseñar a personas que no han tenido la oportunidad de estudiar y que siempre han querido hacerlo. A sus 98 años, con su historia y ejemplo nos da una verdadera lección: https://t.co/wKKOqqKc1o pic.twitter.com/ly62fbk5Xf — ¡Buenos días, Javi y Mar! (@JaviYMar) December 19, 2019

Al ser nombrada, Marisa se acercó junto a su inseparable sobrina hasta el escenario. Su rostro reflejaba sorpresa pero con muchas dosis de alegría. Nunca imaginó que su impagable tarea pudiese ser reconocido de esta manera. De hecho, en su discurso amenazó con matar a su sobrina por haberle metido en este embolado: “No la puedo matar porque es pecado”, confesaba ante la risa de los asistentes.

No sabemos si esta advertencia estaba incluida en la “chuleta” que llevaba consigo “para que no se me olvide nada”, tal y como reconocía al público. Acto seguido cambió sus gafas de lejos por las de cerca. Javi Nieves y Mar Amate no podían dejar de reír ante tanto derroche de simpatía.

Tras asegurar que ya había perdonado a su sobrina, sacó a relucir su amor hacia su familia, tanto presentes como los ausentes. Sabe que sus padres, su marido y una hermana muy querida asistieron a este mágico momento desde un lugar más allá de las estrellas.

Acto seguido tuvo palabras de agradecimiento a la responsable de Acción Católica que la involucró en los centros de cultura popular, donde Marisa transmite su sabiduría a los que no tuvieron oportunidad de aprender: “Si os lo proponéis, lo conseguís. Para eso hay que ser muy pesada como yo, pero hay quienes ya saben multiplicar por cinco, cuando antes no sabía nada”, recordaba la premiada.

Como no puede ser de otra manera, felicitó a los asistentes la Navidad. Lo hizo a su manera: “Dentro de unos días va a nacer un niño que se hizo grande y que por amor a la Humanidad murió en un madero. Cuando os encontréis delante de un crucifijo, miradle a los ojos, porque seguro que os conoce a todos”.

Así es Marisa Herráiz, una mujer hecha así misma que ha cautivado todos los corazones en los Premios "¡Buenos días Javi y Mar! Por un Mundo Mejor". Cree que pronto se reunirá con su marido y sus padres. Pero por favor, que no tenga tanta prisa, que aquí sigue haciendo mucha falta.

Otros premiados

Además del premio concedido a Marisa Herráiz, durante la gala presentada por Javi Nieves y Mar Amate se reconoció el trabajo de Iñaki Goicoechea, el joven que lo dejó todo para irse a ayudar a los refugiados que estaban llegando a Grecia; Manuel Izaguerri, un conductor de autobús zaragozano que salvó la vida de una joven que estaba siendo apuñalada por un joven; Cedric y Tarik, que mientras estaban dando clases de surf fueron a socorrer a un hombre que se estaba ahogando o la labor de la fundación "Ambulancia del Deseo", que ayuda a realizar los últimos deseos de personas que tienen movilidad reducida.

Los entregadores de los premios -la escritora Julia Navarro, la periodista Isabel Jiménez, el presentador Christian Gálvez, el deportista Enhamed Enhamed y el presidente de CINFA, Enrique Ordieres - han coincidido en destacar el orgullo que han sentido al entregar unos reconocimientos tan singulares a personas completamente anónimas. Mientras, el presidente del grupo COPE Fernando Giménez Barriocanal ha dado las gracias a CADENA 100 "por llenarnos un poquito el corazón".