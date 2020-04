El bautizo del campeón del mundo que no para de ayudar a los enfermos y que te dejará sin palabras

Se ha hecho viral la foto del bautizo de un hombre vestido como operador de ambulancia, que ha sido bautizado en una iglesia vacía, solo en presencia de sacerdotes y del padrino. ¿Quién es? Su nombre es Ákos Vanek, húngaro, 35 años, que también ha sorprendido a muchos de sus compatriotas. Sí, porque en casa lo conocen como un gran atleta, ex campeón mundial de triatlón en 2014. Ganador en esta disciplina también del bronce en el relevo mundial (2014) y del bronce en el Campeonato de Europa (2016). Uno de los deportes más agotadores que incluye tres en uno: natación, ciclismo y carrera.

En poco tiempo, el triatleta húngaro Akos Vanek ha pasado de competir por todo el mundo en carreras ITU (Unión Internacional de Triatlón) a luchar en primera línea contra el coronavirus – hasta el domingo, Hungría había registrado más de 1.400 infectados y 99 fallecidos a causa de la enfermedad –.

Sin embargo, incluso su resistencia, después de años de ateísmo, se hizo más débil: "Dios me llamó a trabajar en una ambulancia y con los enfermos". Luego decidió, después de 22 años de deporte, ganar otro desafío, ya no solo para él, sino para otros. "Ser un atleta profesional – ha explicado en una entrevista- requiere una determinación y un compromiso especial - el deporte me ha enseñado perseverancia, humildad y respeto".

"Dios no me puso aquí para morir, sino para ayudar a otros"

A partir de noviembre se subió en una ambulancia como voluntario y ahora socorre pacientes con coronavirus. Llegó a la fe cuando ya era adulto, aunque sus abuelos eran personas religiosas, mientras que sus padres se dedicaron solo al deporte: «Fueron algunos amigos los que me hicieron descubrir y apreciar el catolicismo. Y me gustaría convertirme en el padrino de mi sobrino, por esto comencé el catecismo». Su bautismo estaba programado para Pascua, a punto de ser cancelado por el cierre de las iglesias. Pero los franciscanos Pasaret de Budapest obtuvieron permiso para hacerlo en presencia de algunos frailes. "Un amigo mío, pastor protestante, me sustituyó en el turno que tenía, de noche, para que yo pudiera bautizarme". Y reveló que muchos de sus colegas rezan durante el trabajo y que los enfermos mismos les están muy agradecidos. No hay lugar para ningún temor: "Dios no me puso aquí para morir, sino para ayudar a otros. Intento cuidarme lo más posible, pero no puedes hacer este trabajo si tienes miedo. Si algo me pasa, me preocuparé".

Una celebración muy especial

Una conciencia fortalecida por el dono recibido durante la Vigilia Pascual: "El bautismo fue un evento especial: estaba solo en la iglesia, vi a los sacerdotes llegar en la oscuridad con velas en la mano. No había nadie más. Me sentí como un elegido. Un honor estar allí". Luego pensó en sus medallas, al darse cuenta de que había recibido algo más grande. Que esa agua abre un camino sin fin, la vida eterna. Una meta que te empuja a salvar a los demás sin ningún temor porque para el cristiano lo opuesto al amor no es el odio sino el miedo. "Llego a casa después del trabajo con más energía. En ese momento me doy cuenta de que soy parte de algo bueno en la vida».

La iglesia de Budapest ha explicado en un comunicado que el bautismo especial de Vanek estuvo en la línea de los mensajes del Papa Francisco durante el período de Pascua. El Papa ha calificado al personal sanitario que arriesgan su vidas ayudando a los pacientes con coronavirus como "los santos cercanos". Y Akos Vanek es uno de ellos...