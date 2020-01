Así pudo volver a caminar Aurelio dos años después de perder la movilidad

Aurelio dejó de caminar de la noche a la mañana, de manera literal, en 2017, cuando rozaba los noventa años: “Me acosté tan normal, y al día siguiente, cuando me levanté, me caí al suelo. Así hasta hoy”. Un momento traumático para él, teniendo en cuenta que ha sido una persona muy activa: “Siempre me he dedicado a la agricultura y a ser conductor en el Gobierno del País Vasco hasta que me jubilé”, nos ha relatado para COPE.es.

Su enfermedad ya no tiene cura, pero aquella fatídica mañana de hace casi tres años no fue la última vez que Aurelio pudo caminar. Gracias al programa 'Último Deseo' que impulsa la Fundación Miranda para hacer cumplir los anhelos y asuntos pendientes de sus residentes antes de que fallezcan, volvió a pisar el suelo haciendo uso del exoesqueleto: “No me esperaba esta sorpresa. Es una pena que no pudiera utilizarla más, pero para los que estén en mi situación en el día de mañana, puede ser una alternativa. De alguna manera, he abierto un camino”.

Y es que Aurelio se ha convertido en el primer hombre mayor de sesenta años en probar una de estas soluciones robóticas: “Me he hecho famoso. Hasta salí en el 'Correo', cuenta entre risas.

El Proyecto 'Último Deseo' buscaba así una forma de devolverle a Aurelio su independencia. El objetivo era ayudarle a encontrar un motivo para superarse a sí mismo tras el duro golpe que supuso su pérdida de la capacidad de andar. Un exosqueleto le permitió caminar y permanecer erguido una última vez.