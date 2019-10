El arrebato de fe de Demi Lovato: la estrella de la música se bautiza en el Jordán

Demi Lovato tiene 27 años y es una auténtica estrella de la música pop en el mundo entero. Además es un icono para muchos jóvenes, ya que se hizo famosa siendo una de las caras más visibles de Disney apareciendo en series o películas como 'Camp Rock'. No es raro que sea noticia, pero sí que lo es, que todo el mundo hable de ella por haberse bautizado en el Jordán.

El Jordán es, ni más ni menos- el río de Tierra Santa donde San Juan bautizó a su primo Jesús. Ese por el cual se comenzaron a contar los años del calendario. Pues en este lugar se ha bautizado este mes de octubre de 2019 la actriz, cantante y estrella con millones de seguidores, Demi Lovato.

La músico además, ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación contando su experiencia en el viaje que ha realizado a Israel con una misión bien clara: redescubrir su fe. Ha publicado varias fotos en el momento del bautizo y de su viaje.

Nunca había sentido una conexión espiritual con Dios

Una declaración de fe

Demi Lovato asegura: “Soy una cantante americana [estadounidense]. Fui criada como cristiana y tengo antepasados judíos. Cuando me ofrecieron la increíble oportunidad de visitar los lugares que alguna vez leí en la Biblia mientras crecía, dije que sí".

"Hay algo mágico en Israel. Nunca había sentido una conexión espiritual con Dios como esta, conexión que extrañé desde hace unos años atrás. Lo espiritual es algo muy importante para mi… ser bautizada en el río Jordán – el mismo donde fue bautizado Jesús – nunca me he sentido tan renovada en mi vida”.

Críticas

Esta declaración tan clara no ha producido el mismo efecto en todo el mundo. De hecho la cantante ha recibido varias críticas por "posicionarse". Pero esto no parece haber impedido su alegría por compartir este momento, lejos de que no siempre haya dado esta imagen de fe.

Pese a ello, Demi Lovato no ha borrado la publicación y ha subido más fotos de este viaje. Entre ellas, una imagen en la que aparece con una pequeña niña "con necesidades especiales" de la que se "enamoró".