Ana Obarrio, la incansable tenista de 85 años que jugará el Mundial

Ana Obarrio tiene 85 años. Diez hijos y nada más y nada menos que 37 nietos. Pero ni su edad, ni el físico ni el tiempo, le han impedido jugar al tenis profesional y competir en un Mundial: "Soy la más mayor".

Obviamente lo hace en la categoría que le corresponde, pero eso no le libra de viajes, entrenamientos y torneos con todas las letras. El periódico 'La Nación' ha entrevistado a esta mujer tenista en el último entrenamiento antes de viajar al Mundial que se celebra en Croacia. Allí Ana, con 85 años, representará a Argentina, su país.

Lo mejor de esta historia es, sin duda, todo lo que hay detrás, que es mucho más. Para explicar sus ganas de vivir y la fuerza que le caracteriza, en la entrevista que ha concedido a nuestra compañera de La Nación Carmela Braconi, ha citado a la Madre Teresa de Calcuta: "Dice 'Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. ¡Pero nunca te detengas!' Eso pienso, nunca hay que parar".

"Mi familia fue la mejor parte de mi vida"

La familia lo primero

¿Cómo llega una mujer con 85 años tan bien a esta edad? Ana cuenta que estuvo federada cuando era joven, pero dejó de jugar al tenis para dedicarse a su familia: "El tenis era parte de mi vida, pero elegí tener una familia antes que dedicarme a esto, y esa fue la mejor parte de mi vida".

Esta tenista profesional, no solo habla de tenis, también recuerda cómo conoció a su marido: "Me lo presentó un amigo y desde ese día no nos separamos más". No se separaron, tuvieron una familia de diez hijos -se dice pronto- y casi 40 nietos. Prácticamente el mismo número de años que duró su matrimonio, hasta que Ricardo Pereyra Iraola falleció.

La esperanza del mundo es Cristo: su Evangelio es el fermento más potente de fraternidad, libertad, justicia y paz para todos los pueblos. #AudienciaGeneral — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 11, 2019

El tenis profesional

Después de su pérdida, hace 25 años volvió a jugar al tenis y hace 15 compite a nivel internacional. Sin ir más lejos, hace dos años ganó el máster argentino en la categoría Senior.

"Hace 15 años que viajo por el mundo"

Ha viajado a Croacia, Austria y Turquía y explica cómo ha sido su experiencia en los torneos: "Hace 15 años que viajo por el mundo y con una amiga siempre nos quedamos y aprovechamos para pasear un tiempo más. Es importante entender que a esta edad se puede y se debe hacer algo. El deporte te permite pensar, te oxigena la mente, te ayuda a seguir adelante".

Todo un ejemplo de vivir la vida a cualquier edad.