La actriz Naomi Scott, la princesa Jasmine en Aladdín, habla así sobre su fe y religión

Naomi Scott nació en Londres y tiene 25 años. Es actriz, modelo y cantante y ha cautivado al público del mundo entero con su papel como la princesa Jasmine en la nueva versión de Aladdín. Pero además de cantar como los ángeles, tiene relación con ellos: "No sé cómo sería capaz de afrontar las idas y venidas de la vida, si no tuviera mi fe cristiana".

La actriz del remake de la factoría Disney, en el que también participó el actor y rapero Will Smith, siempre ha sido clara al hablar sobre su religión. Naomi es embajadora de una organización llamada 'Compassion', que tiene por lema "Liberando niños de la pobreza en el nombre de Jesús". En una entrevista concedida a esta labor social, ha hablado sobre su fe en Dios.

"Cuando apadrinas a un niño, le das atención médica, cuidas de su bienestar y garantizas la oportunidad de tener una educación. Es algo sagrado, y algo que realmente amo. En definitiva, es la muestra del amor de Dios y de la gracia de Dios". Así habló Naomi Scott sobre su experiencia en África como misionera junto a esta organización.

"Mi fe es parte de quién soy de lo que hago", afirma la actriz inglesa que está casada con el jugador de fútbol Jordan Spence desde el año 2014. "Esa paz de sentirse amada y valorada es algo que me mantiene increíblemente concentrada. Honestamente, no lo veo como algo separado, es un complemento a la vida", afirma Naomi.

Además, la actriz no se olvida de sus hermanos cristianos perseguidos en Oriente Medio. En varias ocasiones ha expresado públicamente su solidaridad con ellos, como por ejemplo en su cuenta de twitter en mayo de 2017: "Hay tantos cristianos atacados en Egipto y otros lugares. Rezo por todos mis hermanos y hermanas en todo el mundo que se enfrentan a la persecución".

So many christians being targeted in Egypt and other areas. Praying for all my brothers and sisters around the world who face persecution.✝️