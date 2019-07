El testimonio de la joven pareja que te explica el secreto del matrimonio cristiano

Ana y Juan Antonio son dos jóvenes cordobeses que están de enhorabuena. Dentro de dos meses se casan, y han querido explicar a Jóvenes Católicos su manera de vivir la relación apoyándose en la Fe. Los dos tienen en común que han tenido una experiencia de encuentro con Dios, que les confirma cuando explican por qué el matrimonio cristiano "es cosa de tres". Ana Juan Antonio colaboran en la actualidad en la Pastoral juvenil de la Diócesis de Córdoba y este es el gran secreto del Matrimonio para ellos: quieren a Dios antes que a la otra persona

Juan Antonio contó cómo se conocieron. Ambos colaboraban en la Delegación de Juventud de Córdoba, coincidieron a peregrinaciones y a la JMJ. Terminó surgiendo el amor: "En un momento de nuestra vida tuvimos un encuentro fuerte con Dios (colaborábamos) con la pastoral juvenil y con la delegación diocesana de juventud. Allí coincidimos, surgió el amor y dentro de tres meses nos casamos", explicó Juan Antonio.

El gran secreto del Matrimonio cristiano lo explica Ana. Dice que se casa con "Chiqui" (que así llaman a Juan Antonio) porque quiere a Dios antes que a ella, y que va trabajar su relación con Dios antes, para poder trabajar su relación con ella.

Por la diferencia de edad, se llevan 12 años, estuvieron sopesando cuenta Ana si "esto de verdad (formaba parte) del plan de Dios y al final empezamos a salir juntos". Se casarán por la Iglesia para vivir el Sacramento: "Mucha gente no se casa por la Iglesia porque no sabe lo que implica, lo que significa. Cuando tu vives tu vida de fe, empiezas un encuentro con Dios, ese momento se viva como Sacramento, la acción de la gracia de Dios, en nosotros y más en nuestro amor", afirmó Antonio.

Ambos ven su vocación al Matrimonio como una misión en servicio a Dios. "Hemos vivido nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a la Iglesia juntos sabiendo que, trabajando para Dios, ocupándonos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras, además en nuestros misión tenemos unos dones que poner al servicio y los hemos querido poner en pareja", aseguró Ana. Ella subraya que se casa por la Iglesia "no por el día de la boda, queremos mostrar al mundo que el amor de Dios existe, es nuestra misión".

No saben que les deparará el futuro: pobreza, enfermedad, alegrías, sinsabores…pero tienen claro que con la ayuda de Dios se puede afrontar todo. Cuentan con Él y quieren mostrar al mundo que existe una forma de amor distinta: con Dios.

