En mis trece

Comienzo hoy una nueva aventura en cope.es. El día 13 de cada mes tendré una ventana abierta en este portal para contaros cosas sobre la cada vez más apasionante misión evangelizadora digital. ¿Está Dios en internet o es territorio del diablo? ¿Podemos construir un mundo más conforme al plan de Dios gracias a nuestros smartphones o estos nos llevarán a la destrucción y a la pérdida de los valores? ¿Las redes sociales nos pueden servir realmente para ser pescadores de hombres o seremos nosotros los que terminemos enredados en ellas? Habrá tiempo para verlo todo.

En este primer artículo solo os voy a comentar una cosa que no tiene nada que ver. Y es que me mosqueaba eso del 13. ¿Por qué me habría tocado los días 13? Para muchos, decir 13 es decir mala suerte.

Menos mal que Google, Wikipedia y mi biografía vinieron pronto a auxiliarme para demostrarme que el 13 es una cifra estupenda en mi ámbito de interés. Por ejemplo:

- 13 años es la edad mínima para abrir un perfil en Twitter, Facebook o Instagram.

- El 13 de febrero es el día mundial de la radio, a la que tanto debo y en cuya casa estamos.

- Además de la radio, también hago colaboraciones en televisión, en el programa Periferias ¿Sabes en qué cadena? En TRECE ¿Y a qué hora se emite cada domingo? ¡A las 13.00!

- Un 13 de marzo (¡de 2013!), el cardenal Bergoglio pasó a ser el papa Francisco.

- El 13 de abril celebra su cumpleaños el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española

- El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova da Iria.

- El 13 de junio es el día del santo franciscano cuyo nombre llevamos el mayor número de españoles...

Y así podríamos seguir horas, ¡si hasta en mi gmail tengo un 13!

A lo mejor para ti no deja de ser una casualidad sin importancia, pero a mí me pasa como a Isabel de la Santísima Trinidad.

¿Que no conoces a esta santa carmelita?

Pues deberías.

Si te sientes atraído por la vida de Santa Teresita de Lisieux, encontrarás muchas similitudes.

Resulta que esta muchacha, veía la mano de Dios por todas partes, muchas veces en los pequeños detalles sin importancia. Cuenta que el día de su primera comunión una monja le dijo, como una de esas gracias que se dicen a los niños:

–«¡Qué nombre tan bonito tienes! ¿Sabes qué significa? Significa "casita de Dios"».

La frase, lejos de quedarse en una anécdota, provocó en ella un movimiento interior tal, que toda su vocación giraría ya a partir de entonces en torno a ser "casa de Dios". Llegó a ser una gran mística con textos bellísimos sobre la inhabitación (la presencia interior) de la Santísima Trinidad a quien se refería como "mis Tres".

No es por ponerme místico, pero me voy a tomar lo del 13 como Isabel tomó su casita y voy a tomarme en serio lo del 13 bautizando con él este espacio mensual. ¿Qué querrá Dios para esta columna del trece? Pues Él dirá.

Al parecer, lo de "en mis trece" tiene también un origen eclesial, pues fue la expresión usada por el llamado papa Luna, obstinado en mantener su ilegítimo pontificado bajo el nombre de Benedicto XIII.

Yo se la tomo prestada para justificar mi insistencia en el tema: ¡Cuánto que contar en torno a la vida de Iglesia en internet ¡Cuántas sorpresas nos depararán las posibilidades de la evangelización digital! ¡Cuánto que aprender de los misioneros más experimentados en estas lides! Si queréis dar una vuelta por la red los descubriréis. Pero no os olvidéis volver cada día 13 para reflexionar juntos. Yo os espero aquí, #enmis13.