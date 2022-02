Carta del obispo electo de Solsona: «Contagia la Fe»

Queridos hermanos:

La luz de la fe, la gracia que supone habernos encontrado con Cristo y la alegría que brota de esta experiencia se irradian a los demás. Por eso dijo el Papa Francisco en su primera Encíclica que “la fe se transmite por contacto, de persona a persona, como una llama enciende otra llama” (Lumen Fidei, 37). Un cristiano no puede otorgar a los otros el don de la fe, pero sí puede compartir con ellos una experiencia que le llena de plenitud y sentido. Cada cristiano puede “contagiar” a los demás la serenidad que da poner la vida en manos de Jesucristo así como la luz que procede de su Palabra y la alegría que engendra amarle y sabernos amados por Él.

El Papa Francisco en diversas ocasiones ha hablado de la “pastoral del contagio”, añadiendo que es la única verdaderamente evangélica (cf. Mensaje 3-12-17). Se trata de contagiar a los demás el entusiasmo que suscita haber encontrado a Cristo y participar de su amistad. Por eso llama también la atención sobre todo tipo de proselitismo, es decir, de los intentos de ganar adeptos a cualquier precio. No se anuncia a Jesucristo con campañas de tipo comercial, sino abriendo caminos para que el Señor pueda hablar al corazón de las personas. Tampoco es lícito presionar a los demás para que acepten la fe en Cristo. El Concilio dijo con gran lucidez que “la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas” (Dignitatis Humanae, 1). Éste es un principio básico de toda acción evangelizadora.

Es doloroso, sin embargo, comprobar cómo muchas personas que tienen la misión de transmitir la fe (catequistas, profesores de religión, agentes de pastoral, etc.) tienen sólo una vivencia parcial de la misma; su palabra no está apoyada en una experiencia profunda de haber encontrado a Jesucristo y haber sido tocados por su gracia. Cuando esto es así, se pueden transmitir unos conocimientos o unas doctrinas, pero no se puede alcanzar a las personas por dentro. Sin la experiencia de fe, el anuncio del mensaje corre el peligro de convertirse en propaganda. Anunciar a Cristo es, principalmente, invitar a los demás a que hagan la misma experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros, como los primeros discípulos, “no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hech 4, 20).

Son necesarios testigos, personas que anuncien la fe desde sus propias vivencias. “No escucharé vuestras razones, miraré vuestros rostros”, decía implacablemente Nietzsche. Frente al crecimiento de la increencia no podemos responder con bellos discursos y teorías. Hay que responder con el testimonio de la propia vida, que irradia la luz, gracia y gozo que proceden de haber encontrado a Cristo.









+ Francisco Conesa Ferrer

Obispo electo de Solsona y administrador diocesano de Menorca