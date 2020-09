El vídeo de un novio pidiendo matrimonio a su pareja en presencia del Papa Francisco, que quedó estupefacto

Las primeras Audiencias Generales retomadas por el Papa Francisco tras los meses de pandemia están dejando momentos y entrañables y peculiares. Si la noticia la pasada semana era que el Sumo Pontífice al fin retomaba el contacto directo con los fieles tras medio año sin poder hacerlo por los efectos de la covid-19, esta semana la experiencia con el Papa por parte de los asistentes al Patio San Dámaso tampoco ha debido dejarles indiferente.

Y es que, por primera vez durante esta crisis sanitaria, hemos podido ver al Santo Padre con una mascarilla blanca para protegerse de los brotes y no contagiar (en caso de contraer la enfermedad) desde el coche que le desplazaba a su residencia, la Casa Santa Marta. Un momento que han captado las cámaras y que ha reproducido los medios digitales de todo el mundo.

Pero además, el Papa ha dejado una nueva anécdota protagonizada por una pareja de fieles, como viene siendo habitual en las últimas semanas. En esta ocasión, los protagonistas era una pareja de novios que, en presencia del Santo Padre en el Vaticano, se han pedido matrimonio.

Before the General Audience this morning, Pope Francis was on hand to witness a marriage proposal. Joy all around as the bride-to-be says yes, the Pope all too willing to bless the engagement ring and the couple. May God bless them, and let us keep them in our prayers. pic.twitter.com/HFmkM8roY8