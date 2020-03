El séptimo aniversario del Papa que llegó del fin del mundo

Han pasado siete años desde aquel 13 de marzo de 2013. El Papa Francisco celebrará su aniversario bajo las restricciones del coronavirus. Seguirá manteniendo su agenda recibiendo visitas privadas con número muy reducido de personas, pero a pesar de las medidas de protección hasta su residencia de Santa Marta han llegado y llegarán felicitaciones de todo el mundo, dibujos de los más pequeños y dulces de distintas pastelerías de Roma.

El comienzo del octavo año del pontificado del Papa Francisco quedará marcado en la historia por la emergencia para combatir la epidemia. El aislamiento requerido nos está permitiendo acompañar al 265º sucesor de Pedro en la celebración diaria de la Eucaristía en la Misa en la Casa Santa Marta. Una circunstancia excepcional, puesto que se emite en directo todas las mañanas para todo el mundo.

Al séptimo año de su pontificado, la encuesta de valoración de líderes mundiales realizada anualmente en todo el mundo por Gallup International (y en España por Sigma Dos) sitúa en primer lugar al Papa Francisco. Le siguen de cerca Angela Merkel y Enmanuel Macron.

Aquel 13 de marzo la Iglesia conoció al primer Papa del continente americano, el primer jesuita, el 265º Sucesor de Pedro. El propio Francisco ha relatado que hasta el segundo día del cónclave no comenzó a ponerse nervioso. En la primera entrevista concedida a la periodista Valentina Alazraqui le contaba sonriendo que ya en el almuerzo de aquel día notó “algo raro”, porque los cardenales empezaron a preguntarle por su salud. Antes del cónclave no aparecía en ninguna lista de papables, por lo que para él fue una sorpresa.

Recordando aquella jornada de hace 7 años el Papa añadía que durante la votación rezaba el Rosario y tenía mucha paz: “Hasta el día de hoy no la he perdido. Es algo de adentro, que es como un regalo”.

Francisco nunca olvida el momento en el que se asomó al balcón por primera vez: “yo no sabía lo que iba a decir (…). Sentí profundamente que un ministro necesita la bendición de Dios, pero también la de su pueblo. No me atreví a decir que el pueblo me bendijera. Simplemente dije ‘recen para que Dios a través suyo me bendiga’. Pero me fue saliendo todo espontáneo. Igual que lo de rezar por Benedicto. No sé. No preparé nada. Salió solo”.

Los retos para su octavo año de pontificado

En estos momentos tan sólo hay un viaje confirmado para 2020. Si la expansión del coronavirus lo permite, Francisco viajará a Malta el próximo 31 de mayo. Será el tercer papa que visita este país. Aunque todavía no se conoce el programa de la visita, uno de los temas claves será la cultura de la acogida. No olvidemos que hasta Malta se dirigen muchas embarcaciones con inmigrantes y refugiados que se lanzan al mar buscando una vida mejor.

Dentro de las propias fronteras del Vaticano, durante los próximos meses el Papa centrará sus esfuerzos en la reforma de la curia, la lucha contra los abusos y la reforma económica entre otros temas.

En el pasado mes de febrero se cumplía un año de la histórica reunión en Roma de los presidentes de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo para impulsar la lucha contra el abuso sexual de menores, y será el momento de reflexionar sobre las medidas que han puesto en marcha las distintas Conferencias Episcopales. El 1 de junio de 2020 se cumplirá un año de la entrada en vigor de la carta apostólica “Vos estis lux mundo” que ordena a todos los sacerdotes y religiosos la denuncia de abusos sexuales de menores o personas vulnerables de que tengan conocimiento, excepto por secreto de confesión.

Este año también está marcando un cambio en la diplomacia vaticana, desde que el Papa propuso que los graduados de la academia diplomática presten servicio como misioneros en lugares difíciles durante dos años antes de asumir tareas de responsabilidad en las nunciaturas.

Otro de los frentes que marcará este nuevo año de su pontificado serán las finanzas vaticanas. Después de 3 meses en el cargo, el nuevo secretario de Economía, el jesuita español Juan Antonio Guerrero, está decidido a impulsar aún más la transparencia en las operaciones realizadas por el banco del Vaticano (IOR).

La crisis del coronavirus ha obligado a aplazar para finales de año dos grandes encuentros internaciones, uno dedicado a la economía y otro a la educación.

Sin duda China centrará parte de los esfuerzos diplomáticos de Francisco para consolidar el sistema de nombramiento de obispos acordado por ambas partes en 2018.

Se espera también que en los próximos meses pueda publicarse la esperada constitución apostólica “Predicad el Evangelio”, por la que se reestructura la curia vaticana dando prioridad a las tareas de evangelización.

¿Habrá más viajes internacionales? La crisis del coronavirus está obligando a replantear los destinos ya previstos. Como sabemos tan sólo el viaje a Malta ha sido confirmado oficialmente. Los demás están en el aire, incluido el de Indonesia, Timor Oriental y Nueva Guinea Papúa, previsto en esos países para el mes de septiembre. En Europa sobre la mesa estaban las visitas a Hungría, Montenegro y Chipre. Muy a pesar de Francisco, las circunstancias políticas que atraviesan Irak y Sudan del Sur tampoco facilitan que pueda viajar allí, al menos dentro de 2020.