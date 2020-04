El Papa Francisco reza por las víctimas del COVID-19, especialmente por los enterrados en fosas comunes

El Papa Francisco ha rezado en la capilla de la Casa Santa Marta, por aquellos que murieron a causa del Covid-19, pidiendo especialmente por los muertos anónimos enterrados en fosas comunes. En su homilía, recordó que proclamar a Jesús no es hacer proselitismo, sino dar testimonio de la fe con la vida y rezar al Padre para que atraiga la gente al Hijo: "Recemos hoy por los muertos, los que murieron por la pandemia; y también de manera especial por los muertos - digamos - anónimos: hemos visto las fotografías de las fosas comunes. Muchos..."

En su homilía, el Sumo Pontífice comenta el pasaje de hoy de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 8:26-40) que relata el encuentro de Felipe con un eunuco etíope, funcionario de Candáce, deseoso de comprender quién era, tal como lo describió el profeta Isaías: "Como una oveja fue llevado al matadero. Después de que Felipe le explicara que era Jesús, el etíope se dejó bautizar"

Es el Padre -afirma Francisco recordando el Evangelio de hoy (Jn 6, 44-51)- quien nos lleva al conocimiento del Hijo: sin esta intervención no podemos conocer el misterio de Cristo. Esto es lo que le pasó al funcionario etíope, que al leer al profeta Isaías tuvo una inquietud puesta en su corazón por el Padre. Esto - observa el Papa - también se aplica a la misión: no convertimos a nadie, es el Padre quien atrae. Podemos simplemente dar un testimonio de fe. El Padre atrae a través del testimonio de la fe. Es necesario rezar para que el Padre atraiga a la gente a Jesús: el testimonio y la oración son necesarios. Este es el centro de nuestro apostolado. Preguntémonos: ¿doy testimonio con mi forma de vida, rezo para que el Padre atraiga a la gente a Jesús? Ir a una misión no es hacer proselitismo, es ser testigo. No convertimos a nadie, es Dios quien toca los corazones de la gente. Pidamos al Señor - esta es la oración conclusiva del Papa - la gracia de vivir nuestro trabajo con el testimonio y la oración para que pueda atraer a la gente a Jesús.

"Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae": Jesús recuerda que incluso los profetas habían predicho esto: "Y todos serán instruidos por Dios". Es Dios quien atrae al conocimiento del Hijo. Sin esto, uno no puede conocer a Jesús. Sí, uno puede estudiar, incluso estudiar la Biblia, incluso saber cómo nació, lo que hizo. Pero conocerlo desde dentro, conocer el misterio de Cristo es sólo para aquellos que son atraídos por el Padre.

Esto es lo que le pasó a este Ministro de Economía de la Reina de Etiopía. Se puede ver que era un hombre piadoso y que se tomaba el tiempo, en muchos de sus asuntos, para ir a adorar a Dios. Un creyente. Y regresó a casa leyendo al profeta Isaías. El Señor toma a Felipe, lo envía a ese lugar y le dice: "Ve al lado, detente en ese carruaje", y escucha al ministro leyendo a Isaías. Se acerca a él y le hace una pregunta: "¿Lo entiendes?" - "¡Pero, cómo puedo entenderlo si nadie me guía!", y hace la pregunta: "¿De quién dice esto el profeta?" "Por favor, sube al carruaje", y durante el viaje - no sé cuánto tiempo, creo que al menos un par de horas - Felipe explicó: Jesús explicó.

Esa inquietud que este señor tenía en la lectura del profeta Isaías era la del Padre, que lo acercaba a Jesús: lo había preparado, lo había traído de Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios y luego, con esta lectura, había preparado su corazón para revelar a Jesús, hasta el punto de que en cuanto vio el agua dijo: "Puedo ser bautizado". Y él creyó.

Y esto - que nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga - es válido para nuestro apostolado, para nuestra misión apostólica como cristianos. También pienso en las misiones. "¿Qué vas a hacer en las misiones?" - "Yo, convirtiendo a la gente" - "Pero detente, ¡no estás convirtiendo a nadie! El Padre atraerá a esos corazones para que reconozcan a Jesús". Ir a una misión es dar testimonio de tu fe; sin testimonio no harás nada. Ir a la misión... ¡y los misioneros son buenos! - no significa hacer grandes estructuras, cosas... y detenerse así. No: las estructuras deben ser testimonios. Podéis hacer una estructura hospitalaria, educativa, de gran perfección, de gran desarrollo, pero si una estructura está sin testimonio cristiano, vuestra obra no será una obra de testimonio, una obra de verdadera predicación de Jesús: será una sociedad de beneficencia, ¡muy buena, muy bien! - pero nada más.

Si quiero ir a una misión, y digo esto si quiero ir a hacer un apostolado, tengo que ir con la voluntad del Padre para atraer a la gente a Jesús, y esto es lo que hace el testimonio. Jesús mismo se lo dijo a Pedro cuando confesó que Él es el Mesías: "Eres feliz, Simón Pedro, porque el Padre te lo ha revelado". Es el Padre quien atrae, y también atrae con nuestro testimonio. "Haré muchas obras, aquí, de aquí, desde allá, de educación, esto, lo otro...", pero sin testimonio son cosas buenas, pero no son la proclamación del Evangelio, no son lugares que den la posibilidad de que el Padre atraiga al conocimiento de Jesús. Trabajar y ser testigo.

"¿Pero cómo puedo hacer que el Padre se moleste en atraer a esa gente?". Oración. Y esta es la oración para las misiones: rezar para que el Padre atraiga a la gente a Jesús. El testimonio y la oración, van juntos. Sin testimonio y oración no se puede hacer predicación apostólica, no se puede hacer anuncio. Dará un hermoso sermón moral, hará muchas cosas buenas, todas buenas. Pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente hacia Jesús. Y este es el centro: este es el centro de nuestro apostolado, que el Padre puede atraer a la gente a Jesús. Nuestro testimonio abre las puertas al pueblo y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para atraer a la gente. Testimonio y oración. Y esto no es sólo para las misiones, sino también para nuestro trabajo como cristianos. ¿Doy testimonio de la vida cristiana, realmente, con mi forma de vida? ¿Rezo para que el Padre pueda atraer a la gente hacia Jesús?

Esta es la gran regla para nuestro apostolado, en todas partes, y de manera especial para las misiones. Ir en misiones no es proselitismo. Un día... una señora -buena, se veía que era de buena voluntad- se me acercó con dos chicos, un niño y una niña, y me dijo: "Este [niño], Padre, era protestante y se convirtió: lo convencí. Y esta [chica] era..." - No sé, animista, no sé qué me dijo, "y la convertí". Y la señora era buena: buena. Pero se equivocó. Perdí un poco la paciencia y dije: "Pero escucha, no convertiste a nadie: fue Dios quien tocó los corazones de la gente. Y no lo olvides: testimonio, sí; proselitismo, no".

Pidamos al Señor la gracia de vivir nuestro trabajo con el testimonio y la oración, para que Él, el Padre, pueda atraer a la gente a Jesús."

El Papa concluyó la celebración con la adoración y la bendición eucarística, invitando a la gente a hacer la comunión espiritual;

Creo, Jesús mío,

que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas

y deseo recibiros en mi alma.

Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado,

venid a lo menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si ya os hubiese recibido,

os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás

Me aparte de Ti. Amén.