El Papa Francisco y la ONU unen sus fuerzas en favor de la dignidad humana

Este viernes el Papa Francisco recibió en audiencia en la Biblioteca del Palacio Apostólico a António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Con ocasión de este encuentro, ambos grabaron un video mensaje en el que unen sus voces en la defensa de la dignidad humana, "tantas veces explotada y pisoteada"; haciendo una llamamiento a trabajar por la paz, detener la carrera armamentística y el desarme nuclear; a la vez que destacan la importancia de no usar la religión para incitar el odio.

Ciudad del Vaticano

La mañana del viernes 20 de diciembre en el Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, el cual se encontró sucesivamente con Su Eminencia el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, a quien acompañaba Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados.

El encuentro, que sigue la tradición de las audiencias concedidas por los Pontífices a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas se coloca en la proximidad del 75º aniversario de esta Organización.

Santa Sede y la ONU unidas por la paz mundial

Según informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en el transcurso de las conversaciones, desarrolladas en un clima de cordialidad, se expresó la consideración de la Santa Sede por el compromiso de las Naciones Unidas con la paz mundial. Posteriormente se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales, como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme. La conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias.

Un video mensaje en defensa de la dignidad humana

Asimismo, aprovechando la ocasión de este encuentro el Santo Padre y el Secretario General de la ONU grabaron un video mensaje en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en que unen sus voces en la defensa de la dignidad humana, "tantas veces explotada y pisoteada".

En el mensaje, el Papa Francisco da gracias "por todo el bien que hay en el mundo, y por todos aquellos que se comprometen gratuitamente, por quienes gastan su vida en servir, por quienes no se rinden y tratan de construir una sociedad más humana y más justa" y al mismo tiempo recuerda que "no podemos, ni debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, los cuidados necesarios".

No usar la religión para incitar al odio

Por otra parte, Francisco señala que no podemos cerrar los ojos ante nuestros hermanos "que por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y, a menudo, van al encuentro de un triste destino", a la vez que pide que no permanezcamos indiferentes "ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido sea la de que cualquier persona necesitada de cuidados".

Detener la carrera armamentística y el rearme nuclear

El Pontífice hace hincapié igualmente, en la importancia de no ignorar que en muchas partes del mundo "los creyentes de distintas confesiones religiosas son perseguidos" y pone en guardia sobre el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la marginación.

En el video del Papa y del Secretario General de la ONU, destaca también el pedido de poner fin a la carrera armamentística y el rearme nuclear.

"Es inmoral no sólo el uso sino también la posesión de armas nucleares, las cuales tienen una capacidad destructiva tal, que incluso el mero peligro de un accidente representa una oscura amenaza para la humanidad. No permanezcamos indiferentes ante las numerosas guerras que todavía se combaten y que ven morir a tantos inocentes", dice Francisco.