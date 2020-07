El Papa escribe a Álvaro, el joven español que llegó a Santiago: "Gracias por tu sencillez y alegría"

El Papa ha enviado una carta a Álvaro, el menor español de 15 años con discapacidad, que emprendió el pasado 6 de julio el Camino de Santiago con su padre y lo fue publicando en las redes sociales.

El Papa ha agradecido la "sencillez", "simplicidad" y "alegría" con las que "en medio de la pandemia" ha sido "capaz de poner en movimiento la esperanza de muchas de las personas" que se cruzó en el camino o por las redes sociales". Igualmente, señala que con su peregrinaje ha alentado a muchos a no tener miedo y a recuperar la alegría porque en el camino nunca se va solo.

"Agradecemos al Santo Padre esta carta que acogemos con verdadero amor. Hoy estamos de peregrinación en el lugar de nacimiento de Sto Domingo de Guzmán --ha señalado en su cuenta de Twitter 'El camino de Álvaro', que ya cuenta con más de 3.400 seguidores--. Hemos leído la carta y hemos rezado por Su Santidad como hace Álvaro todos los días y a todas horas. ¡Dios lo bendiga!".

Debido a las medidas por la pandemia, el aforo de la Catedral estaba limitado y no hemos podido entrar. Mañana partimos sin haber podido rezar ante la tumba del apóstol. No obstante, el sentido de la peregrinación no cambia. pic.twitter.com/9XyTCLOsum