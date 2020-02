El mensaje del Papa Francisco que atañe a todos y que ha pasado desapercibido según un reputado periodista

La pasada semana, el Sumo Pontífice publicó la Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, en la que invitaba al mundo a proteger este ecosistema de la destrucción y a proporcionar a los pueblos indígenas el testimonio evangélico que necesitan. Con motivo de su publicación, el periodista Antonio Pelayo, colaborador del programa 'Iglesia Noticia' de COPE, ha hecho las siguientes consideraciones al respecto;

No han sido muy afortunados los comentarios a la Exhortación Apostólica 'Querida Amazonia', del Papa Francisco. Obsesionados con la posible apertura de ordenar sacerdotes a diáconos permanentes casados, la mayoría de los informadores han pasado por alto todo el resto del documento. En sus páginas, el Papa hace un apasionado llamamiento para que la Iglesia y el mundo acuda al rescate de una de las regiones más bellas del planeta amenazadas de destrucción por políticos y hombres de negocios sedientos de riquezas e insensibles al drama de enteras poblaciones indígenas ultrajadas, perseguidas e incluso asesinadas.

Tampoco han sido certeros los titulares sobre la cuestión del acceso al sacerdocio de honestos padres de familia. Tema que no aparece para nada en el documento papal. Por tanto, no es exacto afirmar que el Papa rechace esta posibilidad. Más sencillamente no ha sentido que el Espíritu Santo esté trabajando sobre esta posibilidad en el momento actual, por lo tanto no lo descarta y deja abierta la puerta a que en un futuro, tal vez no tan lejano, pueda volver a plantearse.

En cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, al que Francisco concede una importancia primordial, no ha implicado hacer referencia alguna sobre su acceso al sacerdocio ministerial. Si durante siglos ellas han sido capaces de sostener la Fe y la devoción de los pueblos indígenas sin ser sacerdotes, podrán seguir haciéndolo sin necesidad de ser clericalizadas. 'Querida Amazonía' es una exhortación profética y poética y, a la vez, un compromiso solemne de la Iglesia a no abandonar a unos hijos suyos y a un territorio que sorprende por su riqueza, hoy amenazada por un desastre ecológico de dimensiones planetarias.