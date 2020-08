El mensaje de agradecimiento del Director General de la OMS al Papa Francisco

“La respuesta a la pandemia es doble: tenemos que encontrar la cura para un virus pequeño, que pone de rodillas al mundo entero, y tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social”, fue el tweet publicado por el Papa Francisco el pasado 19 de agosto, retomando la catequesis pronunciada en la Audiencia General ese mismo día.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus respondió al Pontífice a través de la misma red social: “No podría estar más de acuerdo con Su Santidad @Pontifex. La pandemia #COVID19 muestra que debemos hacer de la salud un derecho humano para todos y no permitir que sea un privilegio para unos pocos. También nos da la oportunidad de reconstruir un mundo mejor, más seguro y más justo, ¡juntos!”.

I couldn't agree more with Your Holiness @Pontifex. The #COVID19 pandemic shows that we must make health a human right for all and not allow it to be a privilege for the few. It also gives us an opportunity to rebuild a better, safer, fairer world - together! https://t.co/6gY0QlFm8p