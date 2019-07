Francisco recuerda que la misión es oración y pobreza y pide por las víctimas del bombardeo en Libia

Se trata – ha explicado – de la alegría de ese “don” que hace de cada discípulo un misionero, también de la alegría de aquel “que camina en compañía del Señor Jesús, que aprende de Él a gastarse sin reservas por los demás, libre de sí mismo y de sus propias posesiones”. Además, es un tema con el que, apoyándose en la página del Evangelio de hoy – que presenta como Jesús, además de los doce apóstoles, envía a setenta y dos discípulos en misión – ha explicado ante los fieles presentes la importancia de la misión: “El número setenta y dos probablemente indica todas las naciones. En efecto, en el libro del Génesis se mencionan setenta y dos naciones diferentes. Así pues, este envío prefigura la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio a todas las naciones”.

Después el Papa ha recordado las características de la misión dadas por Jesús a los setenta y dos discípulos: “La primera – ya la hemos visto –: orar; la segunda: ir; y después: no llevar una bolsa, o una alforja...; digan: "Paz a esta casa"... quédense en esa casa... No pasen de una casa a otra; curen a los enfermos y díganles: "El Reino de Dios está cerca de ustedes"; y, si no los acogen, salgan a las plazas y despídanse”.

El Pontífice recuerda el reciente ataque aéreo a un centro de migrantes en Libia y pide oración por las víctimas. “La comunidad internacional no puede tolerar hechos tan graves”.