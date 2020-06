El Fondo Jesús Divino Trabajador: la iniciativa del Papa Francisco para la diócesis de Roma

El Papa Francisco ha impulsado la creación de un fondo dotado inicialmente con una asignación de 1 millón de euros, para ayudar a los afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, informó hoy la Santa Sede en una nota.

Jorge Bergoglio ha escrito una carta al vicario general para la diócesis de Roma, el cardenal italiano Angelo De Donatis, para lanzar el proyecto en apoyo de los más afectados por la crisis económica causada por la pandemia, explica el comunicado. Este fondo comenzará con una asignación de 1 millón de euros que gestionará la Caritas diocesana de Roma.

"Una señal capaz de animar a todas las personas de buena voluntad a ofrecer un gesto concreto de inclusión, especialmente con aquellos que buscan consuelo, esperanza y reconocimiento de sus derechos", argumenta Francisco en la carta, según el texto del Vaticano.

El Papa quiere ayudar con esta iniciativa a las personas que más han sufrido el impacto de la emergencia del coronavirus, entre ellas trabajadores con contratos temporales, pagados por horas, empleados domésticos, pequeños empresarios y autónomos. Todas las personas que estén en condiciones de hacerlo están llamadas a colaborar en este fondo, pero también las instituciones. Muchos son padres y madres que se esfuerzan por poner la mesa para sus hijos y garantizarles el mínimo necesario".

La solidaridad "de la puerta de al lado"

"Me gusta pensar", escribe el Papa Francisco, "que podría convertirse en la ocasión de una verdadera y propia alianza para Roma en la que cada uno por su parte, se sienta protagonistas del renacimiento de nuestra comunidad después de la crisis. Este Fondo quiere ser un signo capaz de instar a todas las personas de buena voluntad a que ofrezcan un gesto concreto de inclusión, especialmente con aquellos que buscan consuelo, esperanza y reconocimiento de sus derechos. Por lo tanto, invito a todas las instituciones y a nuestros conciudadanos a compartir generosamente lo que tienen a su disposición en este tiempo tan extraordinario y tan cargado de necesidades. Me dirijo al buen corazón de todos los romanos, exhortándoles a considerar que en este momento no basta con compartir sólo lo superfluo". El Pontífice vuelve a apelarse a los sacerdotes para que sean "los primeros en contribuir al Fondo" y se conviertan en "partidarios entusiastas de la compartición en sus comunidades".

A la diócesis de Roma va el aplauso del Santo Padre por lo que ha hecho hasta ahora. "Vemos que tanta gente pide ayuda, y parece que "los cinco panes y los dos peces" no sean suficientes - se lee en la carta - Sin embargo, no puedo por menos que observar con alegría los signos de vitalidad de nuestra Iglesia en Roma y de toda la ciudad".

"Quisiera ver florecer en nuestra ciudad la solidaridad "de la puerta de al lado" - es el deseo del Papa Francisco -, las acciones que recuerdan las actitudes del año sabático, en el que se perdonan las deudas, se abandonan las disputas, se pide el pago según la capacidad del deudor y no del mercado".

El Fondo será presentado oficialmente a la prensa el viernes 12 de junio, a las 11 de la mañana en la Sala Cardenal Ugo Poletti del Palacio Apostólico de Letrán.