El contundente mensaje del Papa Francisco contra las multinacionales que descuidan la naturaleza: "Indignante"

El Vaticano ha publicado este lunes, 31 de agosto, el vídeo de casi un minuto y medio de duración con motivo del Día Mundial de Oración por la Creación, que se celebra este martes. En la reproducción se puede escuchar la voz en off del Papa Francisco,donde realiza una defensa férrea y sin fisuras a la convivencia en paz con la naturaleza.

Al comienzo del vídeo, el Sumo Pontífice ha alertado de que los bienes del planeta están siendo exprimido por las élites, especialmente por las empresas del Norte: “Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del Sur, generando una deuda ecológica”.

Una deuda que, se pregunta el Papa Francisco, quién la va a pagar: “Además, la deuda ecológica se agranda cuando las multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante”, precisa el Santo Padre.

El Sucesor de Pedro ha concluido el vídeo instando a la población a cuidar la creación con responsabilidad y ahora, no dejarlo para el futuro: “Hoy, no mañana, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, si al compartir”, sentencia el Papa.

Con motivo de este Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, tendrá lugar un acto interreligioso que incluirá, entre otras iniciativas, reflexiones de los líderes de las tradiciones religiosas cristianas, judías, islámicas y budistas.

Consejos inspirados en la Encíclica Laudato Si'

El Acto interreligioso incluirá las reflexiones de los líderes de las tradiciones religiosas cristianas, judías, islámicas y budistas y el lanzamiento de la versión en español del folleto “Cuidando la Casa Común”, un manual preparado por la Comisión Socio-Ambiental de la Diócesis de São José dos Campos y adaptado por la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI - UCT a la realidad peruana; que, además, recopila consejos prácticos para ser aplicados a nuestra vida cotidiana, inspirados en la Encíclica Laudato Si' del Papa Francisco.