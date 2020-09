Así es la primera foto publicada del Papa Francisco colocándose la mascarilla anticovid

Los fieles que asistieron este miércoles 9 de septiembre a la Audiencia General en el claustro de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano pudieron ver al Papa Francisco por primera vez en público usando la mascarilla para prevenir el contagio de la Covid-19.

Aunque el Pontífice siempre ha sido el primero en cumplir las medidas de prevención contra el coronavirus, y siempre ha insistido en que todos deben seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios, nunca hasta ahora se le había visto públicamente con la mascarilla.

De hecho, antes de dar comienzo la Audiencia, el Papa pidió a los congregados que se distribuyeran bien por el espacio destinado a los fieles, “cada uno en su silla para evitar los contagios”, palabras que fueron acogidas por los fieles con un sonoro aplauso.

#PopeFrancis does, in fact, wear a mask sometimes. A white one, of course. @Reuters photographer got the shot today. pic.twitter.com/uWSoHVobvU