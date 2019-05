Vive el viaje del Papa Francisco a Macedonia en un minuto

Fue un día intenso en Macedonia del Norte. El Papa llegaba después de dos jornadas en Bulgaria. Después de encuentros, reuniones y una misa con una Primera Comunión para la historia, el Santo Padre pasó por el país balcánico.

Comenzó con reuniones institucionales con el Presidente y el Primer Ministro, luego con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Después visitó el Memorial de Madre Teresa, fruto de esta tierra, rindió homenaje a la Santa y rezó ante sus reliquias. Francisco no dejó de abrazar a los pobres y bendijo la primera piedra del Santuario que será dedicada a la pequeña Hermana.

En la Plaza de Macedonia, después de la llegada del papamóvil, tuvo lugar la celebración de la Santa Misa. Después de la Eucaristía, fue el almuerzo con la Comisión Papal. Posteriormente, el encuentro con los jóvenes que estuvo marcado por el ecumenismo. El Papa cambió su discurso varias veces, movido por el entusiasmo, sobre todo al ver jugar a los niños y a las madres embarazadas.

Finalmente, en la Catedral del Sagrado Corazón, tuvo un encuentro con los sacerdotes y religiosos: el último acto de su 29º viaje apostólico. A las 6:30 p.m. su avión salió de Skopje hacia Roma. Antes de regresar al Vaticano, como siempre, fue a rezar a la Iglesia de Santa María la Mayor para agradecer a Nuestra Señora.

"Que estos viajes no sean una gira"

En la tradicional rueda de prensa a la vuelta de Macedonia rumbo a Roma, Francisco valoró el ritmo de viajes apostólicos que está llevando. El cansancio le hace mella, pero una vez ha concluido el viaje. Pide a Dios fidelidad en su misión como Santo Padre y que sus viajes no se reduzcan a una "gira".

“Es un regalo del Señor. Cuando estoy en un país lo olvido todo, pero no porque quiera. Siento que me olvido de mí mismo y estoy ahí. Y eso me da perseverancia. No me canso de viajar. Luego me canso, después" Creo que el Señor me da fuerza. Pido al Señor que sea fiel, que le sirva, que estos viajes no sean una gira”.