Visita del Papa Francisco al Santuario Mater Misericordiae

Qué bueno se­ría que a esta fa­ci­li­dad para mo­ver­nos de un lu­gar a otro se le su­ma­ra tam­bién la fa­ci­li­dad para es­ta­ble­cer pun­tos de en­cuen­tro y so­li­da­ri­dad en­tre to­dos, para ha­cer cir­cu­lar los do­nes que gra­tui­ta­men­te he­mos re­ci­bi­do, para sa­lir de no­so­tros mis­mos y dar­nos a los de­más, aco­gien­do a su vez la pre­sen­cia y la di­ver­si­dad de los otros como un re­ga­lo y una ri­que­za en nues­tras vi­das”, lo dijo el Papa Fran­cis­co du­ran­te su Vi­si­ta al San­tua­rio “Ma­ter Mi­se­ri­cor­diae” de Vil­na, Li­tua­nia, en el mar­co de su 25° Via­je Apos­tó­li­co In­ter­na­cio­nal, en esta oca­sión a los Paí­ses Bál­ti­cos.

En su dis­cur­so, el San­to Pa­dre re­cor­dó que, es­ta­mos fren­te a la “Puer­ta de la Au­ro­ra”, lo que que­da del muro pro­tec­tor de esta ciu­dad que ser­vía para de­fen­der­se de cual­quier pe­li­gro y pro­vo­ca­ción, y que en 1799 el ejér­ci­to in­va­sor des­tru­yó en su to­ta­li­dad, de­jan­do solo esta puer­ta: ya en­ton­ces – dijo el Papa – es­ta­ba allí la ima­gen de la “Vir­gen de la Mi­se­ri­cor­dia”, la San­ta Ma­dre de Dios que siem­pre está dis­pues­ta a so­co­rrer­nos, a sa­lir en nues­tro au­xi­lio. “Ya des­de esos días – afir­ma el Pon­tí­fi­ce – ella nos que­ría en­se­ñar que se pue­de pro­te­ger sin ata­car, que es po­si­ble cui­dar sin la ne­ce­si­dad en­fer­mi­za de des­con­fiar de to­dos”.

El Papa Fran­cis­co re­cor­dan­do que Ma­ría es Ma­dre de to­dos y por ello to­dos te­ne­mos la po­si­bi­li­dad de en­con­trar­nos con Dios, de re­co­no­cer el ros­tro de su Hijo Je­su­cris­to. “Cuan­do nos en­ce­rra­mos den­tro de no­so­tros mis­mos por mie­do a los de­más, cuan­do cons­trui­mos mu­ros y ba­rri­ca­das, – se­ña­la el Papa – ter­mi­na­mos pri­ván­do­nos de la Bue­na No­ti­cia de Je­sús que con­lle­va la his­to­ria y la vida de los de­más. He­mos cons­trui­do de­ma­sia­das for­ta­le­zas en nues­tro pa­sa­do, pero hoy sen­ti­mos la ne­ce­si­dad de mi­rar­nos a la cara y re­co­no­cer­nos como her­ma­nos, de ca­mi­nar jun­tos des­cu­brien­do y ex­pe­ri­men­tan­do con ale­gría y paz el va­lor de la fra­ter­ni­dad”.

Cada día lle­gan a este San­tua­rio dijo el San­to Pa­dre y vi­si­tan a la Ma­dre de la Mi­se­ri­cor­dia en este lu­gar mul­ti­tud de per­so­nas ve­ni­das de mu­chos paí­ses: li­tua­nos, po­la­cos, bie­lo­rru­sos y ru­sos; ca­tó­li­cos y or­to­do­xos. “Hoy lo per­mi­te la flui­dez de las co­mu­ni­ca­cio­nes, la li­ber­tad de cir­cu­la­ción en­tre nues­tros paí­ses. Qué bueno se­ría que a esta fa­ci­li­dad para mo­ver­nos de un lu­gar a otro se le su­ma­ra tam­bién la fa­ci­li­dad para es­ta­ble­cer pun­tos de en­cuen­tro y so­li­da­ri­dad en­tre to­dos, para ha­cer cir­cu­lar los do­nes que gra­tui­ta­men­te he­mos re­ci­bi­do, para sa­lir de no­so­tros mis­mos y dar­nos a los de­más, aco­gien­do a su vez la pre­sen­cia y la di­ver­si­dad de los otros como un re­ga­lo y una ri­que­za en nues­tras vi­das”.

A ve­ces – afir­ma el Obis­po de Roma – pa­re­cie­ra que abrir­nos al mun­do nos lan­za a es­pa­cios de com­pe­ten­cia, don­de “el hom­bre es lobo para el hom­bre” y solo hay lu­gar para el con­flic­to que nos di­vi­de, las ten­sio­nes que nos ago­tan, el odio y la enemis­tad que no nos lle­van a nin­gu­na. “La Ma­dre de la Mi­se­ri­cor­dia, como toda bue­na ma­dre, bus­ca re­unir a la fa­mi­lia y nos dice al oído: “Bus­ca a tu her­mano”. Así nos abre la puer­ta a un nue­vo ama­ne­cer, a una nue­va au­ro­ra. Nos lle­va has­ta el um­bral, como en la puer­ta del rico Epu­lón del Evan­ge­lio (cf. Lc 16,19-31). Hoy – agre­ga el Papa – nos han es­pe­ra­do ni­ños y fa­mi­lias con las lla­gas san­gran­do; no son las de Lá­za­ro en la pa­rá­bo­la, son las de Je­sús; son reales, con­cre­tas y, des­de su do­lor y os­cu­ri­dad, cla­man para que no­so­tros les acer­que­mos la sa­na­do­ra luz de la ca­ri­dad. Por­que es la ca­ri­dad la lla­ve que nos abre la puer­ta del cie­lo.

Que al cru­zar este um­bral ex­pe­ri­men­te­mos la fuer­za que pu­ri­fi­ca nues­tro modo de abor­dar a los de­más, dijo el Papa Fran­cis­co y la Ma­dre nos per­mi­ta mi­rar sus li­mi­ta­cio­nes y de­fec­tos con mi­se­ri­cor­dia y hu­mil­dad, sin creer­nos su­pe­rio­res a na­die. “Que al con­tem­plar los mis­te­rios del ro­sa­rio le pi­da­mos ser una co­mu­ni­dad que sabe anun­ciar a Cris­to Je­sús, nues­tra es­pe­ran­za, a fin de cons­truir una pa­tria que sabe aco­ger a to­dos, que re­ci­be de la Vir­gen Ma­dre los do­nes del diá­lo­go y la pa­cien­cia, de la cer­ca­nía y la aco­gi­da que ama, per­do­na y no con­de­na; una pa­tria que eli­ge cons­truir puen­tes y no mu­ros, que pre­fie­re la mi­se­ri­cor­dia y no el jui­cio. Que Ma­ría sea siem­pre la Puer­ta de la Au­ro­ra para toda esta ben­di­ta tie­rra”.