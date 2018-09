Francisco, desde la Catedral de Santiago en Riga: "Ser constantes para construir el pueblo"

Después de presidir una oración ecuménica en la Catedral luterana de la capital de Letonia, Francisco se ha trasladado hasta la Catedral católica de Riga. Allí, ha hablado acerca del concepto de la “constancia”, apoyándose para ello en dos expresiones de la carta del apóstol Santiago, a quien está dedicada la Catedral.

El Papa recordó que son un pueblo que ha sido sometido a toda clase de pruebas: “El horror de la guerra, la represión política, la persecución y el exilio”. Y frente a ellas, han sido “constantes” y han “perseverado en la fe”: “Ni el régimen nazi, ni el soviético apagó la fe en vuestros corazones y, en algunos de vosotros, incluso, no os hizo desistir de entregaros a la vida sacerdotal o religiosa, a ser catequistas, y a múltiples servicios eclesiales que ponían en riesgo la vida”. Y es por eso – expresó el Papa a los fieles presentes – que “habéis combatido el buen combate”.

La paciencia hace emerger obras perfectas

Frente a esto, el Papa asegura que el apóstol Santiago no sólo nos invita a “ser constantes” y a “no bajar los brazos”, si no que también insiste en que esta paciencia “supera la prueba de la fe haciendo emerger obras perfectas”. Y en esta línea, el Pontífice les invitó a no ceder “a la decepción y a la tristeza” así como a no perder “la dulzura” y menos aún, “la esperanza”.

“Honrados en homenajes, pero olvidados en la vida cotidiana”

Francisco también expresó su preocupación ante los ancianos que hoy en día son víctima de la soledad, el ostracismo, la falta de recursos, la exclusión, y hasta de la miseria. Situaciones dolorosas que enuncian – ha dicho el Papa – “que el supuesto tren de la libertad y el progreso, acaba teniendo, en quienes lucharon por conquistar derechos, su furgón de cola”.

“Soportar” y “esperar” pacientemente

Continuando con el concepto de “paciencia”, el Papa explica que el Apóstol Santiago relaciona con esta palabra dos significados: “soportar pacientemente y esperar pacientemente” y les anima a ser ejemplo de estas dos actitudes tanto en sus familias como en su patria. Es solo de esta manera – ha dicho Francisco - que continuarán a “construir” su pueblo.

Defender las raíces y transmitirlas a las nuevas generaciones

Y en este “construir el pueblo”, el Santo Padre les ha animado a “ser testimonio vivo de tesón en la adversidad” pero también “del don de profecía”, el cual recuerda a las jóvenes generaciones que el cuidado y protección de los que nos antecedieron “es querido y valorado por Dios”. En este sentido, el Papa les ha pedido “recordar” que son “raíces de retoños jóvenes que deben florecer y dar frutos” y que deben defenderlas: “mantenedlas vivas para que los niños y jóvenes se injerten allí, que ellos entiendan que "lo que el árbol tiene de florido/ vive de lo que tiene sepultado”.

No perder la alegría de la novedad de Dios

Por último, Francisco les ha exhortado a “no endurecer el corazón” ya que un corazón duro y esclerotizado – ha concluido - es aquel que pierde la alegría de la novedad de Dios, el que renuncia a la juventud de ánimo, y a gustar y ver qué bueno es siempre, en todo tiempo y hasta el final, el Señor”.