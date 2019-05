Una representante española forma parte de la nueva etapa de la revista femenina de El Vaticano

El suplemento mensual femenino de L’Osservatore Romano inicia una nueva etapa tras la dimisión del equipo liderado por Lucetta Scaraffia y volverá a publicarse este mes de mayo. La principal novedad es que ya no habrá una directora, sino un comité de dirección que coordinará la periodista Rita Pince, la primera mujer en Italia en convertirse en vicedirectora de un gran periódico, Il Messagero.

Según informa Vatican Insider, el nuevo personal es internacional e interreligioso; además, tiene un gran prestigio y se encuentra en él la española Marta Rodríguez Díaz, del Regnum Christi. Por su parte, el equipo de redacción lo conformarán cuatro periodistas de L’Osservatore Romano.

De entre las integrantes del proyecto cabe destacar a Rita Pinci, su directora, con una amplísima experiencia en la prensa italiana. "Estoy feliz con este trabajo; no me lo esperaba. Me sorprendí mucho con la propuesta de Andrea Monda: tanto por mi elección como por la total libertad que nos ha asegurado a mí y al comité de dirección", afirmó en su carta de presentación.

En su opinión, "la Iglesia necesita la mirada y la voz de las mujeres, que representan a más de la mitad de los fieles". Pinci dijo de sí misma "que no es una teóloga, una historiadora de la Iglesia ni una experta en cuestiones vaticanas. Soy una periodista, una persona creyente".

Pinci es socióloga y periodista. Entre otras labores, ha sido corresponsal de "Il Messaggero" durante 20 años. Además, ha desempeñado cargos de vicedirección y dirección en periódicos de tirada semanal y diaria, y de colaboración en programas de televisión italianos.