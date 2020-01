Una contribución sobre el celibato sacerdotal en obediencia filial al Papa

El 15 de enero se publicará en Francia un libro sobre el sacerdocio que lleva la firma del Papa Emérito Joseph Ratzinger y del Cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Gracias a la noticia adelantada por 'Le Figaro', se sabe que los autores entran en el debate sobre el celibato y sobre la posibilidad de ordenar sacerdotes casados. Ratzinger y Sarah, que se llaman a sí mismos dos obispos en "obediencia filial al Papa Francisco" que "buscan la verdad" en un "espíritu de amor por la unidad de la Iglesia", defienden la disciplina del celibato y dan las razones por las que, en su opinión, aconsejarían no cambiarlo. El tema del celibato ocupa 175 páginas del volumen, con dos textos, uno del Papa emérito y otro del cardenal, junto con una introducción y una conclusión firmada por ambos.

Sarah, en su texto, recuerda que "existe un vínculo ontológico-sacramental entre el sacerdocio y el celibato. Cualquier debilitamiento de este vínculo pondría en tela de juicio el magisterio del Concilio y de los Papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ruego al Papa Francisco que nos proteja definitivamente de esta eventualidad vetando cualquier debilitamiento de la ley del celibato sacerdotal, incluso si se limita a una u otra región". Aun así, Sarah llega a definir "una catástrofe pastoral, una confusión eclesiológica y un oscurecimiento de la comprensión del sacerdocio" como la posible posibilidad de ordenar hombres casados. Benedicto XVI, en su breve contribución, reflexionando sobre el tema, se remonta a las raíces judías del cristianismo, afirma que el sacerdocio y el celibato se han unido desde el comienzo del "nuevo pacto" de Dios con la humanidad, establecido por Jesús. recuerda que ya "en la Iglesia antigua", es decir, en el primer milenio, "los hombres casados ​​podían recibir el sacramento de las órdenes solo si se habían comprometido a respetar la abstinencia sexual".

El celibato sacerdotal no es y nunca ha sido un dogma. Es una disciplina eclesiástica de la Iglesia latina que representa un don precioso, definido de esta manera por todos los últimos pontífices. La Iglesia Católica del Rito Oriental ofrece la posibilidad de ordenar sacerdotes casados ​​y Benedicto XVI también ha admitido excepciones para la Iglesia Latina en la Constitución Apostólica "Anglicanorum coetibus" dedicada a los anglicanos que piden la comunión con la Iglesia Católica, donde se espera "Admitir a los hombres casados, caso por caso, al sagrado orden del sacerdocio, de acuerdo con los criterios objetivos aprobados por la Santa Sede".

Vale la pena mencionar que el Papa Francisco, cuando era cardenal, en una conversación con el rabino Abraham Skorka, había explicado varias veces que estaba a favor de mantener el celibato "con todos los pros y los contras que conlleva, porque son diez siglos de experiencias positivas en lugar de errores. La tradición tiene peso y validez". En enero pasado, en su diálogo con periodistas en el vuelo de regreso desde Panamá, el Papa había recordado que las opciones de celibato o matrimonio antes del diaconado eran posibles en la Iglesia Católica Oriental, pero agregó, con respecto a la Iglesia Latina: «Estoy en mente esa frase de san Pablo VI: "Prefiero dar mi vida antes de cambiar la ley del celibato". Se me ocurrió y quiero decirlo, porque es una frase valiente, en un momento más difícil que este, 1968/70 ... Personalmente, creo que el celibato es un regalo para la Iglesia ... No estoy de acuerdo en permitir el celibato opcional, no ». En su respuesta, también habló de la discusión entre los teólogos sobre la posibilidad de conceder excepciones para algunas regiones remotas, como las islas del Pacífico, especificando sin embargo que "no hay una decisión mía". Mi decisión es: celibato opcional antes del diaconado, no. Es mi cosa personal, no lo haré, esto queda claro. ¿Soy un "cerrado"? Tal vez. Pero no tengo ganas de ponerme ante Dios con esta decisión ».

El Sínodo en el Amazonas se celebró en octubre de 2019 y el tema se debatió. Como puede verse en el documento final, hubo obispos que pidieron la posibilidad de ordenar sacerdotes diáconos permanentes casados. Sin embargo, es sorprendente que el 26 de octubre, en su discurso final, el Papa, después de seguir todas las fases de los discursos y discusiones en el aula, no mencionó de ninguna manera el tema de la ordenación de los hombres casados, ni siquiera de pasada. En cambio, recordó las cuatro dimensiones del Sínodo: la relacionada con la inculturación, la ecológica, la social y, finalmente, la dimensión pastoral, que "las incluye a todas". En ese mismo discurso, el Papa habló de la creatividad en los nuevos ministerios y el papel de la mujer y al referirse a la escasez de clérigos en ciertas áreas de misión, recordó que hay muchos sacerdotes de un país que se han ido al primer mundo: Estados Unidos. y Europa - "y no hay ninguno para enviarlos al área amazónica de ese mismo país".

Finalmente, el hecho de que, agradeciendo a los medios de comunicación, en esa misma ocasión, les pidió, al difundir el documento final, que reflexionaran sobre todo sobre el diagnóstico, "que es la parte donde el Sínodo realmente se expresó mejor" también fue significativo: el diagnóstico diagnóstico cultural, social, diagnóstico pastoral y diagnóstico ecológico. El Papa instó a no caer en el peligro de detenerse "al ver lo que decidieron sobre esa cuestión disciplinaria, lo que decidieron sobre el otro, qué partido ganó y cuál perdió".